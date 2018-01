Para 2019 no falta casi nada

Las elecciones de 2019 están a un paso, y los rumores lo ponen en evidencia. La versión acerca del posible desdoblamiento entre elecciones nacionales y provinciales no pasa de eso, una conjetura o, en todo caso, una especulación.

Por lo pronto, faltan datos esenciales. Es imposible prever hoy cuál será el escenario político y social dentro de doce meses, en el país y en la provincia. Y no se sabe quiénes serán, por entonces, los candidatos con chances para suceder a Juan Manuel Urtubey.

Y esto ocurre porque los partidos y las identidades políticas se han esfumado.

El gobernador recalcó ayer, en un medio nacional, que el PJ necesita un “proyecto superador”. Esto es válido también a nivel provincial y para todos los partidos, más allá del PJ.

Oposición a ciegas

En el país, la polarización entre el macrismo y el kirchnerismo tardío expresa la crispación propia de un cambio de sistema. El peronismo sufrió tres derrotas consecutivas, en 2013, 2015 y 2017. En la primera se frustró la apetencia de Cristina Fernández de Kirchner para reformar la Constitución y aspirar a la reelección eterna. En 2015, no lograron retener el poder, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que tanto la entonces presidente como el fracasado candidato Daniel Scioli pronosticaban una catástrofe que no se produjo. Y no hay nada peor que equivocarse en ciertos pronósticos.

Lo que sí es cierto que esos malos augurios no eran mera retórica de campaña. El populismo solo puede sostenerse en la abundancia. Cuando la soja parecía “maná del cielo”, el kirchnerismo puso en escena una “lucha de clases” a la criolla, es decir, farsesca; se alió con el chavismo y clausuró la producción local de gas natural, dejó de lado cualquier política energética racional y condujo al país a una recesión que se inauguró en 2011, prácticamente al día siguiente del último triunfo peronista.

Fin de fiesta

Cristina y Scioli sabían lo que ocurría. Probablemente, pensaban que la crisis se iba a llevar puesto a Macri. Esto no ocurrió y por eso todos los gobernadores, incluida Alicia Kirchner, firmaron el acuerdo federal.

Las estadísticas son impiadosas. Según el ministerio nacional de Hacienda, entre 1980 y 2006 el gasto público total fue del 31% del PBI. Entre 2007 y 2011 se elevó a 38% del PBI y desde 2012 a 2015 saltó hasta alcanzar al 45% del PBI. El “ajuste” contra el que brama la oposición se explica en esos datos. Los milagros pertenecen al orden sobrenatural, pero nunca ocurren en la economía.

Y aquí la grieta encubre otra carencia de la política argentina. Los peronistas que consideran cerrado el ciclo de Cristina se esmeran en no parecerse al macrismo pero no son capaces de proponer y cerrar acuerdos y definir políticas de Estado. Es decir, de demostrar que están “dentro del sistema”. Sergio Massa no capitalizó sus cinco millones de votos de 2015 para mostrarse como un estadista desde la oposición.

En la provincia

En Salta, el escenario es reflejo de lo que ocurre en el país.

La perspectiva económica inmediata es incierta, porque está atada a las incertidumbres globales. El sistema productivo local no genera riqueza, recaudación propia ni empleo en la medida que hace falta.

El presupuesto 2018 ofrece cifras sombrías en materia de déficit y necesidades de endeudamiento y no se plantea un debate público sobre los consensos que se deben alcanzar para modificar una realidad preocupante.

Hay opiniones y críticas, pero de vuelo bajo. El gran debate, que es el mismo que Urtubey propone a nivel nacional, está pendiente.

También en Salta resulta imprescindible definir lo urgente y discutir cómo alcanzarlo. En el escenario político son alarmantemente escasas la posibilidades de plantear semejante debate.

Pero la situación social no da tregua. Hay un equilibrio frágil, que se manifiesta en la intensidad de los enfrentamientos entre patotas, la virulencia de los ataques de motochorros, la violencia de género y la inseguridad barrial. Es lo que se llama “exclusión”.

El asesinato de un joven de 17 años a manos de un policía, en Solidaridad, es un síntoma. A nadie en los barrios le sorprenden estos hechos. Las patotas y los policías quedaron fuera del sistema, o más o menos.

Probablemente, estos episodios le hagan notar al presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Godoy, lo difícil que resulta ser “garante de la paz social”, cómo pretende, cuando no hay autocrítica y falta un proyecto claro (no una bandería o una consigna).

La exclusión, la crispación y la pobreza son problemas de origen complejo.

Para las elecciones de 2019 no falta casi nada. Lo que sí falta, y mucho, son indicios sobre lo que puede pasar con Salta a partir de entonces.