Matías Álvarez Roca, de Salta a jugar en la cuna del rugby mundial

La pasión por el rugby no entiende de límites ni de barreras idiomáticas. Se juega donde sea y mucho más si se trata de Inglaterra, el país cuna del rugby mundial.

Allá, donde la ovalada dio sus primeros piques, está jugando uno de los nuestros, un salteño que forjó su pasión por este deporte en Tigres Rugby Club de San Lorenzo. Se trata de Matías Rafael Álvarez Roca, quien llegó hace tres meses al país europeo invitado por una tía. “Me dijo: ‘Vení a probar suerte aquí”, y le hice caso, me preparé, viajé y llegué para ver qué pasaba”, contó Matías a El Tribuno.

Así comenzó esta aventura que durará otros tres meses más puesto que el pasaporte solo le permite estar en ese país por medio año en total. “Cuando llegué me fui a probar a un club, les conté que jugaba en Tigres, en Salta, y que jugaba de pilar. Me dijeron que me esperaban para el próximo entrenamiento con el fin de evaluarme para ver si podía jugar; y pasé la prueba, ahora estoy jugando de titular en la M-18 y uso la camiseta con el número 3”, relató Matías, de 17 años, con entusiasmo.

El salteño encontró un lugar en el Ketterine Rugby Club (es un club semiprofesional), ubicado en la provincia de Northampton, en el corazón de Inglaterra y a poco más de 100 kilómetros de Londres. Además de jugar al rugby, Matías ya obtuvo una beca en el colegio Bishop Stratford’s School; allí es asistente de profesores en la enseñanza de español y enseña a jóvenes a jugar al rugby.

Pero no todo es el deporte de la ovalada en la vida de este salteño, ya que la beca le permite ampliar su visión, conocer nuevas personas y a su vez aprender el inglés por si en el futuro aparecen nuevas opciones.

“Esta es una vida completamente diferente; aquí podés llegar a vivir solo jugando al rugby. En los entrenamientos todos le ponen garra y sacrificio y el que no tiene esas actitudes no juega directamente”, contó Matías, y agregó: “Este es un estilo de vida muy ordenado, totalmente diferente al de Argentina”.

Ya pasaron tres meses de su estadía en el Reino Unido, pero aun así Matías se acuerda perfectamente del día que llegó. “No fue mi mejor día, no sabía hablar el idioma. Cuando fui al chek-in (en el aeropuerto) no entendía nada de lo que me decían; yo había llevado el permiso de mis padres para salir al extranjero pero estaba en español. Entonces el señor que me atendió no sabía lo que decía y yo sin saber inglés, estábamos uno peor que el otro. Pude comunicarme por teléfono con mi tía para que le explique qué hacía un menor de edad sin compañía en Inglaterra. Me llevaron a un sala de espera y después me vino a buscar mi tío”, relató Matías. “Ya pasaron tres meses de ese día y aprendí el inglés, no al cien por ciento pero la llevo”, agregó.

Inglaterra es el hogar de Matías hasta fines de marzo. Pero también es el país donde reside Juan “Chipi” Figallo, el más grande jugador de rugby que ha dado Salta. El exjugador del Jockey Club mantuvo contacto con Matías y hay un encuentro pendiente entre ambos. “El Chipi me habló a mi celular. Me dejó un mensaje que decía ‘Hola Matías soy el Chipi Figallo, me contaron que estás acá (por Inglaterra), a ver si nos vemos’. Yo no lo podía creer. Quedamos en vernos”, contó.

Ya hubo en el pasado un nexo entre ambas familias, puesto que los padres de Matías y el Chipi jugaron juntos en Los Mayuatos.

“Esta es una linda experiencia y todo gracias al apoyo incondicional de mi familia y de mis amigos. Mi vieja que me banca todo al igual que mi viejo, que es un crack; todo lo que se de rugby lo aprendí de él. Es un estupendo amigo y papá, al igual que mi hermano Francisco, que es lo mejor que tengo”, contó con mucha emoción Matías.

Al salteño se le abrió una puerta que puede ser importante para su futuro. Para un jugador formado en nuestra provincia no se le da a menudo la posibilidad de jugar en Inglaterra.

Por ahora, disfruta lo que está viviendo en la cuna del rugby, pero soñando con algún momento llegar a ser profesional.