Gran variedad de libros para engancharse en el verano

Tal vez el verano, con las vacaciones de por medio, sea el momento ideal para volcarse a la lectura. Muchos no disponen de tiempo libre en otro momento del año y deciden, entre sierras o playa, sumergirse en mundos de ficción en formato papel. Por eso, las editoriales apuestan fuerte a las novedades de la temporada estival, con un catálogo nutrido.

Entre esa variedad, abordaremos un tríptico de autores que nacieron de forma escalonada, entre las décadas del 50 y el 70, y que plantean historias que pasan por el desamor, el absurdo y hasta el canibalismo.

Luna de miel

Sergio Bizzio nació en Ramallo, 1956, es esencialmente un narrador exquisito y un hombre mulfidacético: ha escrito piezas teatrales, poemarios, ha dirigido cine, incursionado en la música y escrito guiones, entre ellos XXY de Lucía Puenzo, su compañera. Cuenta en su haber con decena de novelas, entre ellas Rabia, El escritor comido y Realidad. Bizzio nos invita ahora a pasar “Diez días en Re” con una pareja de recién casados. Apenas 24 horas pasaron desde el festejo por la boda de Carlos e Irina y, como suele acostumbrarse, parten hacia su luna de miel. Ella se siente plena, él todavía está bajo los efectos del alcohol que bebió la noche anterior, aunque van atenuándose. Suben a un avión, luego a una barcaza, y después de muchas horas de viaje arriban a las playas de Re.

El paisaje es ideal, soñado. Y mientras osberva a Irina sonriente desde la orilla, Carlos toma conciencia de una verdad que derribará todo su mundo: no ama a esa mujer.

En ese contexto, perfecto para ella y desolador para él, Bizzio ubica una serie de ingredientes que dilatan las fronteras de lo real.

La trama de esta novela se reinventa página a página y se vuelve espesa, como la escenografía en la que se mueven los personajes.



Cuentos extraños

Martín Rjtman nació en Buenos Aires en 1961, guionista, director y escritor, despierta una especie de culto con sus largometrajes, entre los que se detacan Rapado, Silvia Prieto, o Dos disparos, de 2014.

Con su edición original completamente agotada, “Literatura y otros cuentos” vuelve a las librerías con el plus de una nueva historia inédita, que se suma a los cuatro cuentos que vieron la luz hace casi quince años atrás. A eso, se añade el trabajo fotográfico del artista Miguel Mitlag, generando una interesante dupla entre la imagen y narrativa.

El universo de Martín Rejtman está integrado por personajes que se mueven en circunstancias extrañas sin que resulten claras sus motivaciones: una chica que remedios para dormir, muele algunas cápsulas y las añade en un licuado para sus amigas; un muchacho edita un libro porque su futuro suegro paga la edición para que su hija se case con un escritor; un hombre inaugura un local con un socio exhibicionista...

Pesadilla futurista



Agustina Bazterrica nació en Buenos Aires, Argentina, en 1974. Ganó el Primer Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires Cuento Inédito 2004/5 y el Primer Premio en el Concurso Latinoamericano de Cuento “Edmundo Valadés”, en 2009. En 2013 publicó la novela Matar a la niña y en 2017 obtuvo el Premio Clarín con “Cadáver exquisito”. Esta novedad editorial depierta polémica por su trama escalofriante, que muchos pueden asociar a un mal sueño de cara hacia el futuro ¿por qué? en años venideros el canibalismo es legitimado en gran parte del mundo. Como consecuencia de un virus que afecta a los animales, de efectos para los seres humanos, todo está permitido.

“Media res. Aturdidor. Línea de sacrificio. Baño de aspersión. Esas palabras aparecen en su cabeza y lo golpean. Lo destrozan. Pero no son sólo palabras. Son la sangre, el olor denso, la automatización, el no pensar. Irrumpen en la noche, cuando está desprevenido. Se despierta con una capa de sudor que le cubre el cuerpo porque sabe que le espera otro día de faenar humanos.

Nadie los llama así, piensa, mientras prende un cigarrillo. Él no los llama así cuando tiene que explicarle a un empleado nuevo cómo es el ciclo de la carne. Podrían arrestarlo por hacerlo, podrían incluso mandarlo al Matadero Municipal y procesarlo. Asesinarlo sería la palabra exacta, aunque no la permitida. Mientras se saca la remera empapada trata de despejar la idea persistente de que son eso, humanos, criados para ser animales comestibles. Va a la heladera y se sirve agua helada. La toma despacio. Su cerebro le advierte que hay palabras que encubren el mundo.

Hay palabras que son convenientes, higiénicas. Legales”, relata la autora, en una trama que aturde.