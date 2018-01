Para el Tano Riggio, la llave de la Copa con Juventud "está abierta"

Para el DT Víctor Riggio la serie quedó abierta y Gimnasia tiene “grandes posibilidades de pasar de ronda”. Y en cuanto a lo mostrado en el clásico, le exprimió a su discurso hasta la última gota de optimismo. “Hay que mejorar, pero algunas cosas me dejaron conforme. Tuvimos solidez en el fondo, llegamos bien por los costados, nos faltaron dos delanteros y Ceratto jugó de ‘9’ después de mucho tiempo. Nos faltó ese jugador de área”, consideró el técnico albo, para luego apuntarle a la revancha.

“No hay locales ni visitantes en los clásicos, será un partido con características de igualdad también en cancha nuestra, pero quedamos con grandes chances de pasar”.

En cuanto al poco margen de trabajo que resta de cara al octogonal, Riggio se pronunció: “Todos los equipos estamos en un mismo nivel y todos vamos a mostrar una mejor versión de lo que se vio. Recién llevamos 10 o 12 días de trabajo. No me quedo con este nivel”. Por último, se refirió al refuerzo que siguen buscando. “Ya perdimos la pretemporada, uno no pudo venir de entrada, el otro se cayó en el camino cuando estaba llegando, eso nos molestó. No queremos traer por traer, quiero reforzar al equipo. La semana que viene voy a tomar una decisión”, concluyó.



Una mancha

Un enfrentamiento entre hinchas de Gimnasia y de Juventud, en las inmediaciones del puente Vélez Sarsfield, fue la nota negra del clásico entre santos y albos. La gresca se registró cuando un grupo de seguidores del millonario se dirigía a pie hacia el Martearena, en la previa del partido, por avenida Paraguay, la arteria que el operativo asignó para la circulación de hinchas albos. Hubo diez personas demoradas (dos con prohibición de concurrencia e infracción a la Ley 24.192, siete por desmanes e incidentes y uno por tenencia de estupefacientes). Según la Policía hubo 2.100 personas en el estadio.