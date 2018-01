Los desopilantes poemas de amor para la periodista Marziotta que involucran a Máximo

La noticia sobre la separación entre Máximo Kirchner y Rocío García provocó un gran revuelo en las redes sociales. El hijo de los ex presidentes Cristina Fernández y Néstor Kirchner le puso punto final a la relación con la madre de sus dos hijos, Néstor Iván (5) y Emilia (1), después de haber permanecido juntos durante más de 10 años. ¿Hubo una tercera en discordia?

Estoy trabajando en mi nuevo libro y necesito poemas de #amor...

¿Alguien tiene alguna sugerencia para mí? — Gisela Marziotta (@giselamarziotta) 15 de enero de 2018

La separación habría ocurrido hace un tiempo, pero a principios de enero dejaron de convivir juntos. Tras la triste noticia, comenzó a circular un rumor en las redes sociales que cobró mucha fuerza durante las últimas horas: Máximo tendría una relación sentimental con Gisela Marziotta, una periodista ultra kirchnerista.

Si bien la periodista que está a punto de volver con su programa de radio en AM 750 en febrero desmintió con cierta rapidez estas versiones, los tuiteros le jugaron una mala pasada y le enviaron un centenar de poemas de amor a Marziotta. Claro está, todos vinculados al diputado.

Todo comenzó cuando la periodista, que está escribiendo un libro de poemas, le pidió a sus seguidores a través de sus redes sociales que le enviaran poemas de amor para ayudarla. El resultado quedó a simple vista: “Ayer se cayó un payaso/y se le voló el bonete/ 12 años de los Kirchner/ nos rompieron el oje...”, fue uno de las primeras rimas que recibió.

Los poemas tenían algo en común: con mucha ironía, los usuarios pedían condenas para la familia Kirchner y de este estilo comenzaron a llegar montones de ejemplos. “Mujer de poca ley se está comiendo al gordo de la play”, escribió el usuario José Noche. Mientras que Gabriel remató: “En el cielo hay estrellas/en el mar hay camarones/y en las cajas de Porota/ hay dólares por millones”.

Al ver la secuencia de rimas que iba recibiendo con el correr de los minutos, Marziotta decidió aclarar que no tiene ningún vínculo afectivo con el diputado Nacional: “Terminemos con la mentira. No lo conozco personalmente a Máximo Kirchner y nunca me lo crucé. Ni siquiera lo entrevisté”. Esto poco le importó a los tuiteros y los poemas le siguieron lloviendo.