Comenzó la perforación de un nuevo pozo de agua

Vecinos del barrio El Cruce, perteneciente a la ciudad de Gral. Güemes, llevaron adelante el pasado viernes un corte sobre calle Sarmiento, debido a que vienen soportando un mes sin el servicio de agua potable. El corte se realizó por espacio de dos horas en una de las principales arterias de circulación y convocó a unas 20 personas, que representaban a parte de las familias afectadas.

Desde antes de las fiestas

El problema de la falta de agua comenzó el pasado 16 de diciembre, cuando la bomba sumergible del pozo que alimentaba con agua potable los barrios Santa Teresita, San Roque, Municipal y El Cruce se soltó de las cañerías a la que estaba sujeta, cayendo a lo profundo de un pozo de 120 metros. Personal de Aguas del Norte intentó rescatarla, pero no fue posible.



Esta bomba atascada en el fondo se transformó en un gran impedimento para la colocación de otra bomba, y tras varios días de trabajo se desestimó la posibilidad de volver a utilizar el pozo colapsado.

Las quejas de los vecinos por la falta de agua en sus hogares no se hizo esperar y fueron múltiples los reclamos presentados solicitando la restitución del servicio. Para acercar una solución provisoria a la grave situación, Aguas del Norte decidió desviar parte del agua que circula por una cañería cercana a los barrios más afectados, colocando una válvula derivadora o by pass. “Esa solución no tuvo resultado porque seguimos igual. Algunas casas tienen un hilito de agua en horas de la noche, otras no tenemos nada y ya hace un mes que estamos padeciendo esta situación, ya no sabemos qué hacer, por esa razón decidimos cortar la calle a modo de protesta”, expresó Rosa Soplán.

Camiones

Durante este tiempo de crisis la empresa envió camiones cisternas para llenar tachos y baldes con agua. “Sí vienen los camiones con agua, pero no todos tienen grandes tachos para almacenarla y que les dure; algunos solo contamos con baldes, estas fueron las peores fiestas navideñas que me tocó vivir” finalizó Rosa.

Tras la protesta

El mismo día, una empresa de perforaciones se hizo presente en la plaza del barrio El Cruce, a fin de dar inicio con la perforación. “Vamos a trabajar mañana, tarde y noche porque sabemos de la urgencia del problema. Calculamos que la profundidad del pozo será similar al anterior, unos 120 metros. Dependiendo del tipo de suelo, una perforación nos puede llevar dos o tres meses, y en este caso se trata de un suelo difícil porque tiene piedras, pero vamos a hacer lo posible para que en solo 45 días lo podamos terminar”, informó Carlos Pérez, a cargo de la perforación.