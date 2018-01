La Fundación Crines lucha por un espacio propio

Sobre la cancha de fútbol, a orillas de ruta 21, en la última etapa de barrio Limache, los integrantes de la Fundación Crines realizan sus prácticas de montura y salto. Son chicos del barrio que dejaron de jugar a la pelota y andar solos en la calle para sumarse al cuidado de uno de los animales más fieles: el caballo.

Cruzando la ruta, al lado de la plaza de Ciudad Valdivia, el presidente de la fundación, Ariel Castro, alquiló un predio donde los animales son alimentados y cuidados.

En barrio Limache, Castro armó una oficina en su casa, donde están ordenadamente dispuestas las monturas, remedios, botas y cascos necesarios para las prácticas de equitación.

La Fundación Crines también brinda asistencia terapéutica con caballos: equinoterapia.

Todo esto más las experiencias que viven los chicos tienen lugar en una cancha de fútbol y un potrero. Sin embargo, los resultados están dejando en claro que el sacrificio vale la pena. "Tenemos armado un proyecto para construir un circuito de salto, otro para equinoterapia, un quirófano para caballos y dos caminadores", contó Ariel Castro.

Pero para lograr todo esto se necesita un predio de tres hectáreas. El proyecto se presentó al Gobierno de la Provincia y también se solicitó la colaboración del municipio de Cerrillos, pero por el momento no se cuenta con el espacio. "Tenemos los fondos, que son una donación de las embajadas de Australia y Qatar, pero necesitamos el terreno", expresó Castro.

Formación laboral

"Esto de estar con los caballos es un trabajo efectivo. Acá todos los chicos son jinetes, con o sin discapacidad, y el contacto con los animales les genera incluso una fuente laboral", explicó Castro.

El fundador de este espacio explica que el cuidado de caballos requiere profesionalización.

“El herrado es una práctica que requiere de especialización. Hace poco se realizó una clínica con personal especializado, en la que se explicaron algunos de los puntos y cuidados que se deben tener en cuenta para herrar una animal. Acá siguen haciendo el trabajo a la vieja usanza, cuando -como todo- las técnicas y los materiales cambiaron”, explicó Castro.

Entre los ejemplos que dio Castro expuso el caso de los “petiseros”, que en Salta tienen un sueldo de 7 mil pesos mientras que en Buenos Aires cobran entre 40 y 50 mil pesos. “Todo esto es importante de recalcarles a los chicos. Tenemos muchos niños que salieron del problema con las drogas o que simplemente pasaban el día en la calle. Acá tienen esa contención necesaria para proyectar sus vidas”, agregó.

La escuela ecuestre de la Fundación Crines realiza una selección de quienes podrán ingresar, y entre los datos que tienen en cuenta está la libreta escolar. “Si bien la mayoría de los chicos llegan solos, se les entrega una planilla de inscripción, en la que debe constar la autorización del padre. Esta es una forma más de traer a los tutores”, expresó Castro.

Además de la autorización se suma una ficha médica y la libreta de la escuela.



En el caso de ingresar, los chicos que deben una materia no pueden montar en los eventos y competencias.

En el trabajo con chicos con capacidades diferentes, se requiere de un certificado médico para saber cuántos minutos puede estar montando.

En la Fundación Crines participan personas desde los 2 y hasta los 86 años, por lo que la edad no es un impedimento. “Muchos de los que llegan dicen que no saben montar. Pero los subís al caballo y tienen la técnica, la postura, el anclaje. Hay chicos que avanzan y otros demoran un poco más”.

Un ejemplo es el de Facundo Gramajo, que en 10 meses logró participar de una campeonato internacional de hipismo y obtuvo el quinto puesto. También participó en un campeonato nacional, se trajo el premio en vallas, estuvo ternado para deportista del año y próximamente participará del mundial de hipismo en Francia.

Junto al caballo

Castro destacó que la mayoría de los chicos sienten temor frente al caballo, pero eso se supera trabajando con en aminal. Una vez que el miedo queda atrás se puede comenzar a montar. Para asistir a chicos que hacen terapia, la Fundación cuenta con Abigail que es psicomotricista.

Un caballo demanda $3 mil en comida

“Los caballos de los carreros llegaron muy lastimados y temerosos. Uno levantaba la mano para acariciarlos y el caballo se iba para atrás. Ahora se acercan solos. Eso se logra generando confianza”, expresó Ariel Castro a El Tribuno.

Para amansar a estos animales hay varios trucos como, por ejemplo, darles terrones de azúcar. Se trata de pequeños caramelos que ayudan a acercarse al animal. De esta forma los chicos y los caballos van acercándose a través de las golosinas.

Mantener en buen estado de salud a estos animales puede resultar costoso, más si se tiene en cuenta que la Fundación solo se sostiene con la venta de forraje. Un caballo requiere 17 fardos de alfa, más 120 kilos de alimento balanceado, para un mes. Cada bolsa de alimento de 40 kilos tiene un costo de 420 pesos y el fardo de alfa se comercializa a 100 pesos. A eso se suman los 60 litros de agua que deben tomar en forma diaria. De los 18 animales que fueron rescatados del trabajo de tracción a sangre, tres solo podrán mejorar un poco su calidad de vida. Una de ellas es una yegua que esta descaderada. Otro es un caballo que tiene rotura de flexor (músculo de la pata), tendón y artrosis. Otro sufrió una fractura nasal