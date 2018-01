Problemas en la entrega de correo en el barrio El Tipal

Desde hace dos años, el Correo Argentino decidió no entregar más correspondencia en los domicilios, sino en la garita.

Los vecinos de El Tipal, barrio privado ubicado sobre la ruta provincial que une Salta con la localidad de San Lorenzo, realizaron una denuncia en la que manifestaron que los carteros del Correo Argentino no entregan la correspondencia en sus domicilios, sino que lo hacen en la garita de seguridad.

Esta situación provocó el enojo de la mayoría de los residentes del barrio cerrado, quienes expresaron que por este motivo la documentación tarda en llegar y, en muchos casos, son papeles que tienen vencimiento.

Como la urbanización no tiene servicio de distribución dentro del complejo, la entrega del correo quedó a cargo del personal que custodia la entrada, que lo distribuye cuando el cuidador ve al destinatario.

El problema es mayor si la correspondencia es personal. En ese caso el cartero deja un aviso de visita y el destinatario debe concurrir a retirar el envío en la oficina correspondiente, lo que implica un viaje al centro y hacer cola para recibir el documento.

Hugo Colombres, administrador del El Tipal, explicó a El Tribuno que históricamente Correo Argentino ingresaba sin "inconvenientes", al igual que todos los correos que hay en Salta; pero desde hace dos años los encargados del servicio postal decidieron que se dejara de hacerlo.

"Nunca hubo problemas. Como siempre es el mismo cartero, se van conociendo con los empleados del barrio y el diálogo es más fácil. Muchas veces ni siquiera tiene que identificarse porque ya lo conocen. Hace dos años el Correo empezó a poner restricciones a algunos ingresos, sobre todo para entregar correspondencia. Entiendo por ahí que las encomiendas sí las estaban entregando", explicó el encargado.

Hugo Colombres añadió que al momento de reclamar por esta situación, desde la empresa le contestaron que ellos tenían una "directiva interna que les impedía ingresar a los barrios cerrados".

Una fuente comentó que una disposición del Correo regula que los countrys tienen el mismo tratamiento que las propiedades horizontales (edificios) donde la correspondencia es entregada a un portero, en este caso personal de seguridad, que después se encarga de realizar la entrega.

"A mí me parece raro. Si tienen ese argumento, por qué no se lo informan ellos a sus clientes, porque cuando un cliente paga para enviar una carta a domicilio se está refiriendo a la puerta de la casa, no la del club. Entonces, la gente paga para tener un servicio puerta a puerta y llega hasta la portería", explicó.

Colombres argumentó que la situación les genera inconvenientes a los socios, sobre todo a aquellos que reciben una citación judicial, legal o documentación de AFIP o Rentas. "Si no recibe la citación en su domicilio está obligado a ir al Correo, y hoy retirar cualquier cosa en el correo demora por lo menos una hora. Hay un montón de papeles que se tienen que retirar personalmente y no pueden mandar un cadete. La verdad que no entendemos esa directiva que perjudica a los socios", remarcó.

Flexibilizar

Desde la administración de El Tipal afirmaron que están abiertos a encontrar una solución para que los propietarios vuelvan a recibir el correo en sus domicilios. "Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente en flexibilizar, dentro de cierta lógica, y ayudar a la gente. Es más, les entregamos planos con las direcciones para facilitarles la entrega a ellos, queremos que llegue el correo al domicilio del socio. Fuimos en más de una oportunidad para hablar y nos ponen ese cierre, con lo cual es difícil avanzar, y si ellos están dispuestos a no poner esta directiva podemos avanzar, sería lo ideal. Tienen una directiva interna en la que no pueden ingresar a los barrios privados", finalizó Hugo Colombres.