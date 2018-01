Pérez Cassinelli. “Buscamos fuentes de talento y vemos en Salta una oportunidad”

on una remera negra de mangas cortas, un jean y unas zapatillas, el CEO de “Sur Emprendimientos Tecnológicos llegó a las 9 a la redacción El Tribuno. “Estoy de vacaciones, no me creo Mark Zuckerberg (creador de Facebook)”, bromeó sobre su vestimenta Alberto Pérez Cassinelli. “Estoy casado con una salteña, por eso vengo todos los años a Salta”, explicó el motivo de su visita.

Cassinelli dirige una empresa que se dedica a trabajar con satélites de observación de la tierra y generar información. Desde Sur, desarrollan aplicaciones de procesamiento de imágenes satelitales, proveen software geoespacial para el agro u organismos del Estado y exportan servicios a diferentes países de la región.

Con tan solo 39 años, co-fundó, hace 10 años, una de las empresas tecnológicas más innovadoras del país, en un contexto en el que hay una gran capacidad y talento por parte de los ingenieros, pero lamentablemente es poca la inversión del sector privado. Para el CEO de Sur, Argentina puede ser el próximo Silicon Valley. “Por la capacidad humana no tengo dudas. O sea, el talento está, eso es sabido y uno ve la capacidad de los ingenieros argentinos. Lo que falta es la capacidad financiera. Hay que desarrollar mercado de capitales”, relató.

¿Qué es la tecnología espacial?

Históricamente, uno asocia a la tecnología espacial a la carrera entre distintos países, particularmente en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética o la llegada del hombre a la luna. Hace una década, la tecnología espacial empezó a virar y se comenzó a ver al espacio como una oportunidad de negocios. Entonces, vos vas a encontrar que hay empresas que están articulando negocios más tradicionales como puede ser satélites de telecomunicaciones, pero también negocios, si se quiere disruptivos o nuevos en lo que es el espacio, como puede ser el turismo espacial o minería de asteroides. Son empresas que son financiadas y que tienen la lógica de Silicon Valley.

Y en Sur, ¿a que se dedican?

En lo que nosotros estamos, que son satélites que observan la tierra, también hay una explosión a nivel mundial de empresas que están saliendo del riñón de Silicon Valley, y empresas como nosotros que no tenemos activos espaciales sino que los explotamos de terceros. Lo que hacemos básicamente con esos satélites de observación de la tierra es generar capas de información que tienen un valor agregado y nos permiten estudiar una serie de fenómenos sobre nuestro planeta. Ahí tenemos un conjunto de aplicaciones que pueden ser desde la agricultura de precisión para aumentar la productividad del campo o aplicaciones que permiten inferir las erupciones volcánicas antes que ocurran. Ahora estamos trabajando con Vialidad Nacional en un proyecto para predecir la caída de puentes. Podemos medir desde el espacio deformaciones en los puentes en el orden de los milímetros y predecir a partir de modelos matemáticos su probabilidad de caída. También estamos empezando un proyecto en Brasil. La Alcaldía de San Salvador de Bahía tiene problemas de derrumbes en las Favela. Con los satélites nosotros podemos predecir cuando en la ladera de los morros las casas se empiezan a mover, pero en el orden de los milímetros.

¿Cómo nace Sur?

Sur empieza hace 10 años con la idea de que acá en el país se puede desarrollar este tipo de tecnología, ya que tenemos el talento, la materia gris, las neuronas, para desarrollar esta tecnología que uno veía desde afuera y estábamos convencidos que esto se podía hacer acá. Hace 10 años fundamos la empresa y hoy tenemos 50 ingenieros trabajando con la idea de desarrollar este tipo de tecnología en el país.

Vino a la provincia para firmar un convenio con la Ucasal...

Nosotros tenemos un mercado laboral con los ingenieros en software que tiene una rotación muy alta y la verdad que todos los que estamos en esto tenemos una demanda insatisfecha porque el sistema educativo y formativo no llega a generar la cantidad de cuadros técnicos que el mercado está demandando. Entonces, lo que estamos haciendo todos es buscar fuentes de talento y vemos en Salta una oportunidad en ese sentido. Vemos que tanto en la Ucasal y en la UNSa se están generando cuadros técnicos de buen nivel y la idea que tenemos es generar una salida laboral acá en la provincia. O sea, desarrollar una pata de Sur en Salta y a los chicos que quieren seguir residiendo en la provincia pero trabajar en proyectos de alta tecnología, darles una salida y, obviamente, para nosotros tiene un beneficio poseer talento que uno puede retener. Tenemos la idea de abrir una unidad de desarrollo en Salta, hemos avanzado con la Ucasal en un convenio marco y ahora estamos trabajando en cerrar la parte específica.

Piensa que en Argentina está en condiciones de plantearse un polo tecnológico como Silicon Valley o está lejos todavía?

Por la capacidad humana, no tengo dudas. O sea, el talento está, eso es sabido y uno ve la capacidad de los ingenieros argentinos. Lo que falta es la capacidad financiera. Hay que desarrollar mercado de capitales. Cuesta mucho y nos cuesta que el banco entienda nuestro negocio, que nos acompañe. Te dicen, bueno, qué máquinas me vas a prendar. Nosotros tenemos neuronas, no máquinas, no te puedo prendar neuronas, por lo menos todavía no.

¿Argentina es un país líder en la región en el desarrollo espacial?

Argentina y Brasil son claramente los países que lideran el desarrollo espacial. Argentina juega claramente un rol de liderazgo en la región, junto a Brasil. A nivel mundial, el país está desarrollando un satélite que va a lanzar este año, que es de observación de la tierra con una tecnología que se llama radar de apertura sintética, que es como un radar que va a estar orbitando en la tierra y tiene un conjunto de ventajas como poder ver a través de las nubes y más allá de las condiciones de iluminación y va a permitir generar un conjunto de productos muy interesantes. Este satélite se va a complementar con un conjunto de satélites italianos y van a formar una constelación. Argentina en ese sentido está jugando en primera A. Por ahí en la cantidad de satélites genera menos pero en la calidad compite.

¿Cómo se obtienen esos datos?

En nuestro caso, somos contratistas del dueño del satélite, que, en este caso, es la Agencia Espacial Argentina. Nos contrata a nosotros para que hagamos los sistemas que van a procesar esos datos y van a llegar a los usuarios. Por un lado tenés los estados nacionales que producen sus satélites de observación y que normalmente regalan los datos. La tecnología de observación de la tierra está vista por muchos estados como una infraestructura. Así como se construyen redes de datos, puentes, caminos, ven que los satélites de posicionamiento como los de observación conforman la infraestructura básica de un país. Es un servicio que un estado tiene que garantizar. Ellos desarrollan los satélites y a los datos lo regalan. Esa concepción es la que tiene la Agencia Espacial Argentina. Hay un recupero de la inversión.

¿Para un gobierno es fundamental la carrera espacial?

Entendemos que sí, obviamente, somos parte interesada en este problema. Sobre todo entendemos que sí porque Argentina ya tiene una tradición que es una inversión que se hizo a lo largo de décadas y hay que cuidarla y desarrollarla. Determinados países tienen la opción de decir “a esta tecnología no la voy a desarrollar y la voy a comprar”. En el caso de Argentina ya tiene un desarrollo hecho y en un contexto donde se está valorizando tanto los activos espaciales, yo creo que lo lógico y lo que viene ocurriendo es que esto siga.

¿Hubo recortes presupuestarios en este gobierno?

Sin querer meterme demasiado atrás de una bandera política, creo que por lo menos en lo que nosotros estamos trabajando hay una continuidad. En el plan nacional espacial hay continuidad. A nivel de presupuesto entiendo que no hubo cambios demasiado grandes. Apostamos a esa continuidad.