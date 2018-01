“Es una buena película, el público la disfrutará”

Soledad Villamil, sin dudas es una actriz que logra empatía con el espectador, desde “El mismo amor, la misma lluvia” hasta “El secreto de sus ojos” siempre es atractivo verla en la pantalla. Y desde este jueves, en todos los cines del país, ella le da cuerpo a Marta Horvath, socia del estudio de arquitectura Borla. Villamil asegura que le fascina el género policial y ahora se ve envuelta en uno.

La película, comandada por Nicolás Gil Lavedra, completa su elenco con Oscar Martínez, Joaquín Furriel, Sara Sálamo, Laura Novoa, Zoe Hochbaum y Santiago Segura. Está basada en el best seller “Las Grietas de Jara” escrito por Claudia Piñeiro y publicado en 2009. Se trata de un policial psicológico con una trama que atraviesa a los personajes en sus acciones y sus recuerdos.

En diálogo con El Tribuno, la actriz y cantante reveló detalles de esta película que promete cautivar a miles de espectadores.

¿Cómo la describirías al personaje de esta arquitecta?

Es un personaje complejo, una mujer que muestra un aspecto de mucha fortaleza en su trabajo, que se muestra muy solvente como profesional pero en el momento en el que vuelven ciertos fantasmas del pasado entra en una crisis total.

¿Cómo trabajaste para construirla, porque además desencadena la acción principal de la trama?

Me divertí mucho haciéndolo, jugando esa doble cara que tiene el personaje. Y balanceando siempre cuánto revelar y cuánto dejar en el misterio para que el espectador pueda seguir la trama con interés.

El guión está basado en el libro de Claudia Piñeiro, te reuniste con ella o sólo trabajaste con el director?

Solo trabajé con el director. Primero me pasó el guión y luego leí la novela. Las dos lecturas me aportaron elementos para construir el mencionado personaje.

¿Es un desafío o un atajo tener un texto literario además del guión?

En este caso me resultó de mucha ayuda leer la novela porque se integran aspectos más descriptivos y literarios que, lógicamente, en el guión no están tan desarrollados. Detalles que siempre sirven para alimentar la imaginación de los actores.

Ya habías pasado por esa experiencia con Eduardo Sacheri y Campanella. Algunos dicen que es complejo que una película sea fiel o le haga justicia al libro. ¿Cómo lo viste entonces y cómo lo ves ahora?

En ese caso, no leí la novela hasta bastante tiempo después de filmar la película porque sabía que el guión que escribieron Campanella y Sacheri se había apartado bastante de la historia original y que en particular mi personaje había ganado un desarrollo que en la novela no tenía. Creo que hay de todo, lo importante es que termine siendo una buena película, se aparte o no del original. El cine es un lenguaje en sí mismo.

¿Qué puntos en común y qué distancias tenés con Marta?

No tengo muchos puntos en común, pero para interpretarla busqué entenderla y justificarla en todas sus emociones y en sus acciones. Los actores siempre necesitamos de esa identificación para darle verosimilitud a lo que hacemos. Me encanto el trabajo.

¿Qué expectativas tenés para la recepción de la película?

Tengo las mejores expectativas. Porque es una muy buena película y porque el público siempre acompaña al cine argentino que le cuenta buenas historias y que además le habla de nuestra realidad más cotidiana, de lo que somos como sociedad y como cultura. Sin dudas, la gente disfrutará a pleno con este atrapante filme argentino.