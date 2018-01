El Toba expresa en su canto la cultura de toda una comunidad

Pasaron algunos años pero su voz sigue intacta, la potencia en sus cuerdas vocales provoca un romance especial con el público. Es la historia del Toba Toledo, quien parece decidido a recuperar el tiempo perdido. Hace unos días se presentó en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba, y renovó su pacto con la gente.

“Fue una experiencia única, los nervios me invadieron antes de subir al escenario, pero la concurrencia rápidamente me dio confianza y seguridad. Son instantes que uno preferiría que no desaparezcan jamás. Esto me motiva para empezar a superar instancias en mi carrera artística”, añadió Toledo.

El Toba, su nombre artístico, representa el gran orgullo que siente por su origen; y el propósito de expresar en su canto la voz y la cultura de toda su comunidad.

Hace unos días también compartió con todos sus seguidores en una entrevista en vivo desde Facebook de diario El Tribuno. “Es increíble el tema de las redes sociales, el contacto es permanente con la gente”, agregó.

Una de sus primeras vivencias fue a fines de la década del 90, cuando fue invitado por el Chaqueño Palavecino a participar de su trabajo “Chaqueñadas”, donde interpretaron Canta Crespín a dúo. En el año 2002, nuevamente es invitado por el Chaqueño para cantar en su placa La pura verdad con el tema La refranera.

Ahora, parece decidido a recuperar el tiempo perdido. Acaba de editar su nuevo material discográfico titulado Sin tiempo, que contó con la producción de los hermanos Arturo y Juan Rodríguez, bajo el sello Rood. Contó con la producción musical de Claudio Pacheco. El tema A Santa Victoria fue el primer corte de la placa.

“Mi voz no volverá a callarse nunca más. Mi mensaje musical perdurará por siempre. No pensé en mi gente cuando decidí alejarme del canto, pero ahora disfrutaremos a pleno con una excelente comunión”, fueron las palabras contundentes de Edilberto Toledo, más conocido como El Toba, ese cantor que provocó entusiastas adhesiones hace ya una década.

El artista, oriundo del paraje Monte Carmelo, Santa Victoria Este, inició su carrera de solista allá por 2003, luego de realizar algunas experiencias como dúo. El caudal de su voz causó un gran revuelo en sus primeras apariciones y rápidamente ganó numerosos seguidores en la provincia.

Por eso no fue sorpresa cuando en 2005 logró el premio Revelación en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. Al poco tiempo, reunió más de 2 mil personas en el Teatro Provincial de Salta, durante un recital que ofreció para presentar su nuevo material discográfico.

La “novela” de este gran cantor sufrió un giro inesperado, con el fallecimiento de su productor y amigo, el “Gordo” Tarrés. “Fue un golpe durísimo en lo anímico, me sentía muy apoyado en su persona y se me derrumbó todo cuando se alejó para siempre. Además, atravesé por algunos inconvenientes económicos que me hicieron tomar ciertas decisiones en mi vida. Me radiqué en el sur del país, alejado del canto, pero aferrado a mi familia. Estos años me sirvieron para darme cuenta de que las personas jamás deben alejarse de lo que aman, que en mi caso es el canto, agregó El Toba.

Edilberto Toledo creció en las márgenes del río Pilcomayo. “Yo realmente conocí el hambre, fue una época dura de mi vida. Mi padre fue quien me impulsó para involucrarme en esta profesión”, recordó.