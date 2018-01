Hidalgo: “No hay ninguna oferta formal”

Cristian Pavón había sembrado dudas sobre su continuidad en Boca Juniors, antes de jugar el superclásico ante River Plate en Mar del Plata, pero su representante Fernando Hidalgo las disipó hoy al asegurar que permanecerá en el club “hasta la Copa Libertadores” de este año.

“La situación de Cristian no varió en nada, no hay ninguna oferta formal que nos haya llegado a nosotros”, despejó su agente en diálogo con TyC Sports.

Esa aclaración llegó después de las declaraciones del propio delantero, quien admitió que después de jugar con River se sentaría a “hablar de su futuro”, algo que tomó por sorpresa al propio entrenador Guillermo Barros Schelotto.

“No sabía que había un interés real -declaró un atónito Mellizo-. Bueno, si fuera así, hay un contrato firmado y se respetará la cláusula. Obviamente que no me gustaría que se vaya”.

Para tranquilidad de Guillermo, Hidalgo no dudó en afirmar que el delantero, que ayer festejó sus 22 años, “va a estar en Boca durante la Copa Libertadores” y que sus dichos fueron malinterpretados.

“Lo que Cristian quiso decir es que está ajeno a toda negociación. Hoy seguramente se junte con su familia y conmigo y ahí hablaremos de toda la situación en general, acerca de las posibilidades que se pudieran presentar. Pero la situación no ha cambiado, por ahora no hay nada”, concluyó.