Amanda Bowman Gray, madre de dos hijos tiene claro que sin la música no podría hacer frente a la enfermedad de su hijo. Lo muestra con un post de Facebook tan conmevedor que se ha vuelto viral.

Una niña demuestra la magia de la música al cantarle a su hermanito con síndrome de Down

En un improvisado momento cuando este par de hermanos interpretaba ”You are my sunshine”, Amanda Bowman Gray, su madre, de Utah, decidió dejar evidencia de lo que es capaz la música, grabar y compartirlo en Facebook. En poco tiempo, el video, que muestra al bebé de 2 años saltando de emoción y pronunciando la letra de la canción, ya ha acumulado más de 46 millones de reproducciones y ha sido compartido más de 1 millón de veces.

“Mi hija Lydia estaba vigilando a Bo mientras yo estaba en la ducha. Salió a esto. Si ella no tuviese una guitarra no sé si ella sabría cómo cuidarlo. Esta es su manera. Es prueba de que la terapia de música funciona. Bo tiene 25 meses y un vocabulario de 12 palabras. Cada palabra que ha aprendido ha sido a través de la música y el canto”, escribió en la publicación.

Entre los comentarios se pueden leer testimonios de madres con casos similares y muchos otros mensajes afectivos para la familia Gray.

Amanda aprovechó el mismo medio para agradecer a su hija por tan incondicional amor: “Ella es extremadamente tranquila y sabia más allá de sus años. Es muy humilde. Me dijo: ‘Mamá, no quiero que esto sea sobre mí. Esto es sobre Bo… y la gente que se da cuenta de que la música puede ser usada para enseñar a otros como él’. No podría ser una madre más orgullosa”.

Además, el hecho de que Lydia haya elegido ”You are my sunshine” no fue una coincidencia. Cuando el pequeño Bo nació tuvo que permanecer meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) gracias a un bypass ECMO.

Sin embargo, su padre Caleb, un músico con más de 15 años de trayectoria, no dejó de creer en la terapia musical. ”Después meses de estar en el hospital en una habitación silenciosa de la UCI, obtuvimos permiso especial para llevar una guitarra y cantarle. Mi esposo y yo empezamos a practicar ‘You are my sunshine’ un mes antes de la cirugía. Cantamos mientras él estaba en mis brazos y esta fue la primera vez que reaccionó a la familiaridad de la canción y nuestras voces”, contó feliz Amanda sobre quien llamó su “pequeño milagro”.