Revancha en el Gigante del Norte con plateas más caras

La CD de Gimnasia definió los precios de las entradas para la revancha. Se expenderán recién desde mañana. Los albos podrán adquirirlas de 9 a 22 en las boleterías de Vicente López y Leguizamón; y los santos deberán comprarlas de 9 a 20 en Lerma y La Rioja y después de las 20 en las boleterías de Av. Bicentenario, en el Gigante. A diferencia del clásico de ida (el local fue Juventud), las plateas costarán 50 pesos más caras. Sin embargo, damas y jubilados abonarán con el descuento habitual. Los precios: popular $ 180, platea baja y ex-Virrey Toledo $ 200 y plateas $ 300. Los santos ocuparán la preferencial, la cabecera de las instalaciones y un tercio de la platea.

Se define la primera fase regional

Hoy se definen quince de los clasificados a la segunda fase regional de la edición 2018 de la Copa Argentina, cuando se disputen las revanchas de la mayoría de las llaves de los equipos del Federal A. Cabe recordar que aquellos que superen las dos fases preliminares se meterán de lleno en el cuadro principal de la competencia federal. El cotejo que les compete a los salteños es el desquite entre Altos Hornos Zapla y San Jorge de Tucumán (ganaron estos últimos 1 a 0 en la ida), que se jugará hoy a las 22 en Palpalá. El ganador de este cruce enfrentará al vencedor del clásico salteño de mañana.



el programa

Hoy, a las 17

Villa Mitre vs. Sansinena

Ida: 4-0 Sansinena

Desamparados vs. Unión (VK)

Ida: 2-0 Unión Villa Krause

A las 21

Alvarado vs. Rivadavia (L)

Ida: 1-0 Rivadavia (Lincoln)

Defensores de Villa Ramallo vs. Douglas Haig

Ida: 0 a 0

Unión Sunchales vs. Sportivo Las Parejas

Ida: 4-1 Unión Sunchales

Crucero del Norte vs. Sportivo Patria

Ida: 2-2

A las 21.15

Gimnasia (CdU) vs. DePro

Ida: 2-1 Gimnasia (CdU)

A las 21.30

Deportivo Roca vs. Cipolletti

Ida: 1-0 Cipolletti

Ferro (General Pico) vs. Independiente (Neuquén)

Ida: 1-0 Independiente

Estudiantes (Río Cuarto) vs. Sportivo Belgrano (SF)

Ida: 2-1 Sportivo Belgrano

Deportivo Maipú vs. Huracán Las Heras

Ida: 0-0

Gimnasia (Mendoza) vs. Juventud Unida (San Luis)

Ida: 2-0 Gimnasia (Mza.)

Sarmiento (Resistencia) vs. Chaco For Ever

Ida: 1-1

A las 22

Central Córdoba (SdE) vs. San Lorenzo (Alem)

Ida: 1-0 Central Córdoba

Altos Hornos Zapla vs. San Jorge (Tucumán)

Ida: 1-0 San Jorge