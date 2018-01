Estructura modular, como en los BSPA

La ministra de Educación, Analía Berruezo, había barajado meses atrás la posibilidad de que la nueva escuela secundaria se organice de una manera distinta en la currícula, similar a la estructura modular de los BSPA.

Sin embargo, la propuesta tuvo algunos reparos de parte de los directivos. Por lo que se reencauzaría mediante los proyectos de integración. "En base a esos proyectos podríamos trabajar estructuras modulares, pero como la educación secundaria es mucho más amplia que la educación de adultos y tiene alumnos de otra franja de edades, empezaremos con los proyectos de integración", precisó la funcionaria provincial.

Los cambios se van a realizar de diversas maneras. Se apuesta bastante a la capacitación de los equipos directivos para que después el entusiasmo de hacer cosas y las nuevas estrategias se repliquen en las escuelas.

"Vamos a acompañar a cada escuela para que elabore su propio proyecto", señaló Berruezo. Uno de los planes piloto se hará en el colegio secundario rural 5150 Las Palmas, en Cerrillos, que tiene orientación en Agroambiente.

El desafío será transformarse en una escuela innovadora, y ya empezó a trabajar para eso. Empezando por la estructura edilicia, tendrá espacios más amplios para poner en marcha un centro genético, que es el proyecto escolar. En el establecimiento se construirán laboratorios. La idea es que sea un centro referente en la zona y que asesore al resto de las escuelas.

Por otra parte, hay más de 25 establecimientos secundarios trabajando en proyectos de robótica. "Esto genera un aprendizaje diferente. Los alumnos usan las estrategias del pensamiento lógico", ejemplificó.

En Córdoba, subirá a 7 la nota para aprobar

A partir de marzo, 60 escuelas secundarias de Córdoba (sobre 830) comenzarán a instrumentar una nueva etapa de la reforma educativa que en 2019 se extenderá a todas las instituciones. Entre los cambios se establece que los alumnos aprobarán las materias con 7 -en vez del 6 que rige en la actualidad-, que el promedio será anual y el ciclo lectivo se dividirá por semestres (hoy es por trimestres).

En la propuesta cordobesa se quita la figura de “alumnos libres” por acumulación de inasistencias (25 como máximo, cantidad que no se ampliará) o por problemas disciplinarios; ese rótulo cambiará por el de “estudiante en trayectoria escolar asistida”. La condición de “libre” sólo regirá para quienes quieran adelantar sus estudios

Desaparecen las mesas de exámenes de marzo; quien no pudo aprobar en un coloquio en diciembre se presentará ante el docente de la asignatura (no frente a un tribunal) en febrero. Se quitan las notas por conducta; no serán consideradas válidas para promediar.

Al igual que hasta ahora, se podrá pasar de año con tres materias previas. La tercera asignatura se podrá recursar en contraturno como alumno regular; hacerla como “estudiante en trayectoria escolar asistida” o realizar dos trabajos prácticos para acceder al coloquio.