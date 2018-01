Un paseo del vino, el plan para la Balcarce

Silvia Noviasky locales@eltribuno.com.ar

El fin de semana pasado fue el primero en que el corredor de la Balcarce funcionó bajo la nueva norma que prohíbe los locales bailables. Ahora, funcionarios y propietarios de bares y peñas quieren dar vuelta la página y comenzaron a discutir sobre el futuro del paseo.

Turismo de la Municipalidad mantuvo hace algunos días una reunión con un grupo de cinco propietarios de peñas y confiterías. Entre ellos se encontraban Juan Chibán, dueño de Amnesia; Carlos Urtasún, propietario de Café del Tiempo, y Tupac Puggioni, dueño de La Vieja Estación. La confitería Curly y la Peña Adelina también tuvieron sus representantes. El propósito fundamental sería planear eventos ofreciendo opciones basadas en el turista.

Desde la Secretaría de Turismo Municipal informaron que una de las intenciones más firmes, entre las diferentes que se analizaron, es hacer del corredor un "paseo del vino". Esto, como parte de la ruta del mismo nombre, la "Ruta del Vino". Esta opción turística es un circuito de más de 200 kilómetros que explica el origen y desarrollo del vino. Analizan la inclusión de otros puntos, como el Paseo de los Poetas y el Paseo Gemes.

Carlos Urtasún ve a la Balcarce "desmejorada", por eso explica que se coordinaron "acciones para mejorar el paseo, desde decoración hasta festejar el carnaval con una comparsa". Reclama que desde los inicios del corredor el Gobierno no realizó obras para mejorarlo. Señala que los locales tienen problemas que nunca se solucionaron, como el retiro de la basura, los perros y la "gente que pide". Las quejas de los clientes serían el motivante de sus pedidos.

Pero el empresario no solo reclama obras, también se expresa en contra de tantas prohibiciones que, según él, rigen exclusivamente para el paseo. "Nos preocupa que la gente no se pueda divertir, aquí ponen muchas prohibiciones, como la cantidad de sillas y mesas en las veredas. Pero luego, te vas a los bares de Tres Cerritos y ves que no dejan un espacio", agregó.

Los artesanos que se apostan los domingos sobre el paseo, también se tendrían en cuenta en este nuevo proyecto. Desde la Municipalidad afirmaron que quieren incentivar la actividad de los feriantes con obras en la zona de la estación de trenes.

"Estamos organizando una feria de productos gastronómicos locales, para que sea de un atractivo importante", señala el propietario de una de las confiterías más antiguas de la Balcarce, Café del Tiempo.

Si bien el comerciante no quiso expresarse a favor ni en contra de la salida de los boliches, por considerar no saber si será positivo o negativo para el paseo, señaló: "Esperamos que se recupere su espíritu turístico".

El espíritu con el que nace el paseo se vuelve un punto por el que atraviesan las discusiones por estos días. Mientras funcionarios y un sector de propietarios, vinculados a bares y peñas, afirman que se quiere regresar a sus inicios, el turístico; otros destacan que sus orígenes fueron otros.

Eduadro Aleman es gerente del boliche "Jagger". Sostiene que la Balcarce nunca fue ideada para peñas, desde sus inicios, sino "para todo el mundo". "Los primeros que estuvimos fuimos nosotros y Tupac con un pequeño barcito", recordó.

Para Aleman la solución hubiera sido el reordenamiento y no la prohibición. Plantea que más controles y más filtros habrían ayudado para mejorar el paseo y no cerrarlo.

"Quieren una Balcarce para la clase social alta", afirmó.

Desde Cultura de la Municipalidad afirmaron que actualmente no están trabajando en un proyecto cultural para el paseo. Aunque informaron que sí están apoyando a los feriantes de la zona y el Paseo de los Poetas.

Varias clausuras

Nicolás Avellaneda, subsecretario de Control Comercial de la Municipalidad, afirmó que el “balance es positivo”. Según el funcionario, el viernes no hubo mucho movimiento. Los dos locales de la Balcarce que habían sido multados el jueves, al día siguiente ya podían abrir A pesar de esto, por “decisión propia decidieron no funcionar”, dijo.

El jueves pasado se multó a Amnesia y One. Al día siguiente se clausuró un bar que inauguraba esa misma noche. El mismo fin de semana la Municipalidad sancionó también al boliche Salón Vip por evasión de impuestos. La misma suerte corrió La Roka hace dos semanas atrás, local que pertenece al mismo dueño de Salón.

Consultado sobre el malestar de los más jóvenes, que reclaman una propuesta para ellos, afirmó: “Hay quienes se quejan, pero luego hay vecinos o familiares de personas que fueron heridas en el corredor que celebran la medida”. Y recordó que en los diferentes plenarios que se realizaron en el Concejo para evaluar la ordenanza que ya rige, los jóvenes que asistieron afirmaban estar de acuerdo con ver en el paseo una zona por aquellos días insegura. Agregó que se pueden encontrar locales bailables por fuera de esta área.

Por otro lado, afirmó: “Nosotros no queremos que se muera la Balcarce, sino que sea segura“.

El funcionario apuntó a los empresarios, y los invitó a “tener la iniciativa de ofrecer nuevos puntos de entretenimiento”, pero siempre haciendo hincapié en que cumplan con las normas de seguridad.

Además, recordó que tuvieron más de un año para readecuarse. “Especularon con prórrogas que la gestión anterior les daba sin problemas”, resaltó

“La Municipalidad no va a ir a generar un espacio para que ellos hagan el negocio”, concluyó.