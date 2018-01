Descubren la evasión de Shakira por la peluquería que frecuentaba en Barcelona

Esta misma semana salió a la luz que Shakira podría haber cometido un presunto delito fiscal entre los años 2011 y 2014 al considerar que durante ese periodo la artista residía en España y, por tanto, debía tributar en ese país por la mayor parte de sus ingresos generados en todo el mundo. Por consiguiente, la Agencia Tributaria ha enviado a la Fiscalía una denuncia contra la cantante por no declarar como residente.

Hacienda cree que la cantante, que estableció su residencia en España a todos los efectos en 2015, debería haber tributado, durante los cuatro años investigados, el impuesto sobre la renta de las personas físicas por sus ingresos generados en todo el mundo y no solo los ingresos obtenidos en España.

Los inspectores centraron la investigación en conocer si realmente la de Barranquilla vivió en Barcelona en los años citados. Para ello, realizaron entrevistas en los lugares a los que solía acudir la artista y descubrieron que, a todos los efectos, la pareja de Gerard Piqué residía en España, según el diario El País. Uno de esos establecimientos fue una peluquería de Barcelona que solía frecuentar.

Desde el entorno de Shakira defienden que residía, la mayor parte del año en Bahamas, por lo que no tenía que tributar en España. Una explicación que Hacienda no creyó y decidió enviar una denuncia por tres delitos fiscales, correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014, ya que 2011 ha prescrito.

Meses negros de la pareja

Esta noticia llega en el peor momento para la cantante colombiana. Lleva meses en una especie de nubarrón negro. A los continuos rumores de crisis con Piqué -incluso se los vio discutir acaloradamente en un restaurante de Barcelona- se le suma su implicación en los “Papeles del Paraíso”, la investigación que asegura que gestiona 31,6 millones de euros en Malta y Luxemburgo.

Por si fuera poco, la artista tuvo que cancelar recientemente su gira, “El dorado World Tour” por problemas en las cuerdas vocales. Una situación que ha llevado a la artista a la tristeza absoluta, ya que llevaba tiempo sin subirse a los escenarios. “Estoy viviendo los momentos más duros de mi carrera. Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, explicaba Shakira, que finalmente anunció que retomará su gira el próximo mes de junio.