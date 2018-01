Emotivo homenaje a Horacio Guarany en la voz del Chaqueño Palavecino y Sergio Galleguillo  

El homenaje a Horacio Guarany, una de las estrellas más brillantes del folclore argentino, se realizó anoche pasada la 1 en la tercera noche del Festival Nacional de Folclore en Cosquín. El Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y otros grandes artistas fueron los encargados de entonar las canciones que fueron clásicos del folclorista de Luján que falleció el 13 de enero de 2017.

El tributo inició con Rony Vargas relatando cómo Horacio Guarany obtuvo su nombre artístico -el real era Eraclio Catalín Rodríguez Cereijo-, en un homenaje al monte santafesino que lo vio nacer y a su herencia correntina y guaraní.

En un audio inédito hasta el momento, fue posible escuchar a Guarany decir: ‘Lamentablemente no podré estar para recibir esta distinción, pero me dará fuerzas no a este cantor, sino a todos los cantores ‘.

Luego se dieron cita algunos de los principales exponentes del folclore argentino para homenajear a uno de los más grandes cantores populares. El encargado de abrir el segmento fue el Chaqueño Palavecino con ‘Caballo que no galopa‘.

Continuaron Marian Farías Gómez con ‘Guitarra de medianoche‘, Por siempre Tucu con ‘Pescador y guitarrero‘, ‘ La villerita‘ en la voz de La Bruja Salguero y Juanjo Domínguez en la guitarra, Enrique Llopis con ‘Puerto de Santa Cruz‘, ‘Canción del adiós‘, interpretada por Facundo Toro y ‘Memorias de una vieja canción‘, entonada por Belén Herrera.

Siguieron ‘Salteñita de mis valles‘ por Cuti y Roberto Carabajal, ‘Cuando ya nadie te nombre‘ por Mario Álvarez Quiroga. Luego el Dúo Coplanacu cantó ‘Padre del carnaval‘, Los Cuatro de Córdoba cantaron ‘Del chúcaro‘ y Sergio Galleguillo concluyó la parte de solos con ‘ Zambita de piel morena‘ y un solo de guitarra de Juanjo Domínguez.

Luego de ver un videohomenaje, el público se deleitó con los dúos que se formaron para cantar los temas de Horacio Guarany. Primero fue el turno de Los Cuatro de Córdoba y Por siempre Tucu, que cantaron ‘Nada tengo de ti‘.

Siguieron La bruja Salguero y Belén Herrera con ‘Regalito‘, y Mario Álvarez Quiroga y Cuti y Roberto Carabajal cantando ‘Quiero tu voz‘.

También pasaron Marian Farías Gómez y Enrique Llopis con ‘La litoraleña‘, el Dúo Coplanacu y Facundo Toro cantando ‘Desde siempre‘ y el Chaqueño Palavecino y Sergio Galleguillo con ‘Volver en vino‘.

Luego, todos juntos entonaron ‘Si se calla el cantor‘, para ser ovacionados por el público presente.