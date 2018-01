Central Norte afrontó el último ensayo pensando en peye

El cuervo saldrá a la cancha oficialmente en este 2018 cuando visite el viernes a Atlético Pellegrini por el partido de ida de la Copa Argentina.

Central Norte, dirigido por Ramón “Turco” Apaza, realizó ayer su segundo y último amistoso pensando en el duelo frente al adoquinero.

En el estadio “Dr. Luis Güemes”, el azabache, representado en su mayoría con jugadores surgidos de las divisiones inferiores, se midió con 135 Viviendas, que disputará el próximo Federal C.

Solo tres referentes quedaron del plantel anterior: Mariano Maino, Matías Ceballos y Tomás Armella.

En el encuentro frente a los güemenses fue empate 1 a 1. Matías González puso en ventaja a 135 Viviendas y Enzo Vargas (quien ingresó en el segundo tiempo), marcó el empate para Central Norte en un campo de juego que no fue acondicionado para este amistoso, ya que el césped estaba alto y las líneas no estaban marcadas.

La formación inicial que planteó Apaza fue con: Mariano Maino; Nicolás Ayejes, Cesar Cortez, Tomás Armella y Benjamín Jurado; Francisco Peinado, Facundo Zamarian, Fausto Apaza y Matías Encina; Matías Ceballos; Nicolás Char (refuerzo proveniente de Deportivo Tabacal).

De todas maneras, Enzo Vargas seguramente será titular el viernes frente a Pellegrini, pero habrá que esperar qué sistema táctico utilizará Apaza para integrar al “Demonio”.

Por otro lado, se sabe que la dirigencia de Central arregló lo económico con algunos jugadores (referentes) por partidos disputados, mientras que con el resto no habrá acuerdo monetario.

Esta Copa Argentina será sin lugar a dudas deficitaria para Central Norte. Y si le toca pasar de fase deberá viajar hasta Formosa para enfrentar, o a San Martín o a Sol de América, ambos de dicha provincia.

Aún les queda la bronca a los hinchas por la final perdida hace un mes atrás frente a Racing de Córdoba y deberán esperar hasta agosto para volver a ilusionarse con el ansiado ascenso al Federal A que le viene siendo esquivo al cuervo desde hace cinco temporadas.

Cabe destacar que los directivos de Pellegrini se reunieron con la Policía ayer por la tarde y confirmaron que el partido de ida se jugará el viernes, a las 22, en el estadio de la Liga Salteña y con la presencia de público adoquinero, únicamente