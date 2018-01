Manu Ginóbili no fue elegido otra vez y no estará en el Juego de las Estrellas

El argentino no fue elegido por los entrenadores y ya no tiene chances de jugar en el All Star de la NBA.

Emanuel Ginóbili no estará en el Juego de las Estrellas de la NBA de básquetbol en los Estados Unidos, ya que los entrenadores del equipo del Oeste prefirieron elegir a otros jugadores para la fiesta que se desarrollará el 18 de febrero en la ciudad de Los Angeles.

El escolta bahiense, de 40 años, quedó segundo en la votación de la gente (1.808.860 adherentes) entre los perimetrales de la Conferencia Oeste (solamente superado por el astro Stephen Curry, de Golden State Warriors), pero no le alcanzó para meterse en la nómina, porque no contó con las adhesiones ni de periodistas ni de jugadores.

De este modo, el actual jugador de los San Antonio Spurs no participará de su tercer "Juego de las Estrellas", tal como sí había ocurrido en 2005 y 2011, sucesivamente.

Durante la jornada se difundió el listado de suplentes que tendrá el equipo del Oeste, que incluye a Klay Thompson (Golden State Warriors), Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves), Damian Lillard (Portland Blazers), Russell Westbrook (Oklahoma Thunder), Karl Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Draymond Green (Golden State Warriors) y Lamarcus Aldridge (San Antonio Spurs).

En tanto, los reservas del Este serán Bradley Beal (Washington Wizards), Al Horford (Boston Celtics), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Kristaps Porzingis (New York Knicks) y John Wall (Washington Wizards).

Los quintetos titulares que estarán en el Staples Center californiano son:

Este: DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Kyrie Irving (Boston Celtics), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) y Joel Embiid (Philadelphia Sixers).

Oeste: Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kevin Durant (Golden State Warriors), Anthony Davis (New Orleans Pelicans) y DeMarcus Cousins (New Orleans Pelicans).