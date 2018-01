Quién es el abogado que dejó en coma a un chico de 19 años a la salida de un boliche en Punta del Este

Bernardo Alcanoni tiene 29 años y, por su padre, es muy conocido en Mendoza. Pagó una fianza de US$ 10 mil y quedó libre.

"Tomy es recontra sano, deportista y, sobre todo, pacífico. Es lo más parecido a un hippie moderno que hay", dice a Clarín Julián Baldunciel desde Punta del Este. Es el tío de Tomás Lacase, el chico que 19 años que tiene 30 fracturas en la cara por la feroz golpiza que recibió el domingo a la salida de un boliche del balneario de Uruguay.

El hombre que lo habría golpeado por la espalda y pateado varias veces en la cabeza mientras estaba en el suelo es Bernardo Alcanoni, un abogado y escribano mendocino que vive en Buenos Aires.

Su papá es Edgardo Alcanoni, ingeniero de la UTN y dueño de dos locales gastronómicos de San Rafael, ubicados en la céntrica avenida Hipólito Yrigoyen. Las franquicias son Cervecería del Peñón y Betos Lomos. Tanto el padre como el hijo son muy conocidos en Mendoza.

Pese a vivir en Buenos Aires, el hombre de 29 años viaja seguido a San Rafael para controlar el funcionamiento de esos negocios. Según su perfil de Linkedin, el agresor se recibió de abogado y escribano en la Universidad de Mendoza y trabajó en el estudio jurídico Favier Duboid & Spagnolo.

Pero según sus registros comerciales, fue empleado por un municipio de Mendoza desde mayo de 2016 hasta septiembre del año pasado. También figura su trabajo en Mindsap Consulting SRL desde agosto de 2016 a diciembre de 2017. Es gerente y director suplente de dos sociedades registradas en AFIP: INDIE SRL y E-Connect SA. Ambas con domicilio en su provincia natal.

"Quien le pega a este chico de poco más de 60 kilos es un tipo grande, máster en Derecho Empresarial de la Universidad Austral", detalla Baldunciel.

Pese a que fueron dos los detenidos, porque un amigo del mendocino también habría participado de la golpiza, la causa está caratulada como "lesiones graves" y lleva al abogado como principal acusado.

El boliche Ramsés está al lado de la seccional N°10 de la Policía de Maldonado, en el puerto de Punta del Este. Según la reconstrucción de esa noche, todo habría empezado adentro de la disco, cuando el mendocino pasó y le pegó un cachetazo a Tomás.

"Ahí Tomy quiso irse del boliche y, ya afuera, lo agarró por la espalda, hasta dejarlo en este cuadro de sangre gravísimo", detalla el tío a partir de los dichos de los dos amigos que estaban con él en el boliche y de lo que a uno de ellos le contó una pareja de turistas chilenos que asistió al herido.

"Se podría haber ahogado en su propia sangre", sigue para resaltar la ayuda de la chilena. "La mujer fue un ángel."

Según pudo saber Clarín, Tomás ya salió del coma inducido y le sacaron el respirador artificial. "Toma agua. Los movimientos y signos vitales son buenos y tiene movilidad en sus extremidades". Ya le contaron por qué está internado, pero no le dieron detalles que puedan asustarlo.

Sus padres están focalizados en la salud de Tomás. No se separan de la sala de espera del Policlínico Mautone, donde su hijo continúa internado.

Los amigos y familiares de los Lacase que están en Punta del Este se están ocupando de los trámites referidos a la tarjeta de asistencia al viajero que debería cubrir los gastos de internación. También están buscando un abogado.

"No podemos acceder a la causa penal porque no tenemos más representación legal que la de los abogados que están acá (por Punta del Este), que son amigos. Eso no tiene injerencia, necesitamos un abogado para pasarle información al seguro médico", dice.

"Una fianza de US$ 10 mil para esta gente es un trámite y bueno, la pagaron y lo dejaron salir. Lo único que podemos hacer es rezar para que Tomy siga recuperándose. Pasaron 30 horas, pero las primeras 48 son críticas."

El resto de los amigos de Tomás estaban en otro boliche. Por eso no hay más amigos de Tomás que hayan presenciado la agresión. La Justicia uruguaya está pidiendo más testigos de esa noche.