Mercedes Morán: “Siempre me manifesté feminista y estoy a favor del aborto”

Entrevistada por Catalina Dlugi, la actriz Mercedes Morán dijo: “Estoy a favor del aborto, tengo una idea de lo que es la vida y creo que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. Ojalá me equivoque, pero no creo que el gobierno que tenemos esté muy a favor de esto”, afirmó Morán en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y continuó: “Es un cambio de paradigma enorme, siempre me he manifestado feminista y luchado por la igualdad entre los hombres y las mujeres. Tengo tres hijas mujeres y a las tres las he educado con esta concepción: ser mujeres que se respeten a sí mismas y que se hagan respetar”.

La actriz también se refirió a los casos de la farándula, como el de Muriel Santa Ana: “Apoyé a Muriel cuando habló de su experiencia vinculada al aborto, me parece una mujer muy valiente que se ha atrevido a decir públicamente eso. Me parece muy necesario que muchas mujeres que hayan pasado por esas experiencias también las puedan decir, para que nos ayuden a todas a tomar conciencia”.

Ante la pregunta por los dichos de Cacho Castaña, afirmó: “Generacionalmente muchos hombres que han sido educados con esa cultura van a meter la pata”

Además, opinó sobre el movimiento feminista: “Como mujer me siento muy feliz de ser contemporánea a un momento donde algunas cosas horribles dejan de naturalizarse, y las mujeres empezamos a tener menos miedo y decir las cosas como son”.

Por último, adelantó algunos detalles sobre su nueva película, donde trabajará junto a Ricardo Darín: “Se va a llamar ‘El amor después del amor’, es una historia preciosa de una pareja que tiene una muy buena relación, de muchos años y con un hijo en común que se va de la casa. A ellos les empieza a agarrar una crisis. Ahí empieza una separación y, bueno, para saber el resto deberán ver la película”.

Y agregó: “Ya trabajé con Darín en ‘Luna de Avellaneda’, somos muy amigos y nos conocemos desde hace muchos años”.

Consultada sobre su futuro, contó: “Después tengo que irme a Chile a filmar otra película con un director chileno muy importante, es una película social sobre la historia reciente de Chile con una mirada muy interesante”.