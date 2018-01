Pasó a comisión el proyecto de modificación tributaria

La necesidad de actualizar el importe de los impuestos municipales fue planteada desde la intendencia como la única herramienta que haría posible conseguir los fondos suficientes, para sostener en sus puestos laborales a 40 empleados contratados, cuyos contratos no fueron renovados. Durante la primera sesión extraordinaria hubo un total acuerdo entre los ediles que ese proyecto de reforma merecía un estudio profundo para evitar males mayores a la comunidad, por lo tanto se pasó a un cuarto intermedio para el pasado jueves. Durante esta segunda parte de la sesión se presentaron dos mociones de orden; una por minoría presentada por los concejales de la oposición, quienes mocionaron la no aprobación de la ordenanza por considerarla con montos abusivos y con muchos errores. “Creo que la comunidad no debe verse perjudicada por un problema entre municipio y empleados que fueron cesanteados. No debe ser una condición la aprobación de esta nueva tarifaria, para que esos empleados recuperen sus trabajos”, expresó Liliana Santillán. Por otro lado hubo una moción por mayoría, que en definitiva fue la moción aprobada, donde se propuso un pase a comisión del proyecto hasta la reapertura de las sesiones ordinarias, algo que tendrá lugar el próximo 1 de abril.

Cruces de opiniones por la reforma

“Creemos que es necesaria una actualización de la escala tributaria, pero necesitamos más tiempo para estudiar la que fue enviada por el Ejecutivo. No podemos en menos de una semana hacer una revisión exhaustiva de cada uno de sus artículos. En los meses que restan para la apertura del período de sesiones, podremos estudiarla y realizar correcciones”, expresó Estela Maris Pérez.

Desde el municipio, el secretario de Hacienda, José Luis Cardozo, volvió a demostrar su malestar. “La ordenanza no tiene errores, puede ser que no estén de acuerdo con algunos puntos pero está bien redactada. No creo que sea tan difícil analizar 16 artículos como para tomarse tanto tiempo. No se trata solo de un problema con el personal contratado. Actualizar los valores históricos de la actual tarifaria es algo que se debería realizar en forma anual para evitar malos entendidos. El municipio necesita de esos ingresos para poder seguir prestando servicios; es un lástima que no lo entiendan”.