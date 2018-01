Momento clave para Lula: un primer camarista votó a favor de ratificar su condena

Arrancó esta mañana la histórica sesión para definir si absuelve o no al expresidente de Brasil por una causa de corrupción. Está en juego su candidatura para las elecciones de octubre.

El camarista Joao Pedro Gebran Neto votó hoy a favor de ratificar la condena por 9 años y medio de prisión por corrupción contra el ex presidente y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva por el escándalo del llamado Petrolao. Es el primero de los tres votos del Tribunal Regional de Porto Alegre sobre la apelación a la condena que puede alejar a Lula de la carrera para los comicios de octubre.

La cámara de apelaciones de Porto Alegre inició hoy una sesión histórica en la cual debe definir si absuelve o ratifica la pena de nueve años y medio de prisión por corrupción contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el principal líder opositor y favorito para las elecciones de octubre.

"Vamos a juzgar los hechos, no será juzgada la vida retroactiva de las personas ni elementos que no forman parte del expediente", prometió antes de leer su informe el camarista instructor del caso, Joao Pedro Gebran Neto.

La sesión se inició a las 8.30 (7.30 de Argentina) en la sala 8 del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, que está blindada de policías y con tránsito bloqueado en la región del foro judicial. A un kilómetro, bajo un sol de 25 grados al inicio de la mañana, miles de simpatizantes de Lula se concentraron en un acampe organizado por el Movimiento de campesinos Sin Tierra, que participa de la campaña Elección Sin Lula es Fraude.

En la sesión, los jueces deben analizar la apelación de Lula contra la condena impuesta por el juez de instrucción Sérgio Moro en julio pasado por haber recibido un apartamento de la constructora OAS en la playa de Guarujá, estado de San Pablo, como soborno a cambio de contratos de la empresa con la estatal Petrobras.

Lula sostiene que la acusación es política y que forma parte de una persecución por parte de la Operación Lava Jato -la masiva investigación que destapó la corrupción entre Petrobras y la clase política- para sacarlo del tablero electoral de octubre, en el cual es el amplio favorito en las encuestas, incluso estando condenado. La sesión se extenderá durante toda la jornada ya que deben pronunciarse el instructor Gebran Neto, el presidente de la sala 8, Leandro Paulsen, revisor del proceso, y el tercer camarista, Victor Luiz dos Santos Laus.

Aliados de Lula indican que una condena por dos votos contra uno -es decir, sin unanimidad- permitirá presentar embargos infringentes, un recurso que obliga a que la sala 5 del Tribunal Regional de Porto Alegre, encargada de derecho penal, analice el caso y el voto divergente.

En caso de un tres a cero, Lula tendrá apenas capacidad para presentar embargos de declaración, una queja formal al tribunal.

Todo este escenario gira en torno de dos polémicas jurídicas específicas: si es necesaria la prisión efectiva del ex mandatario en caso de ratificación de condena y si esta pena, sin que se agoten todos los recursos hasta la corte suprema, puede inhabilitarlo como candidato en octubre.

El caso está teñido por la polarización del país en torno a Lula, a tal punto que la semana pasada la jefa de asesores del presidente del tribunal, Daniela Kreling Lau, pidió por Facebook que hoy se ordene la detención del ex presidente.

Uno de los escenarios planteados a Télam por el defensor de Lula, Cristiano Zanin, es que un juez pida "vista del proceso", es decir, un cuarto intermedio sin plazos para poder analizar el expediente con el argumento de que la celeridad inédita del caso Lula en esta cámara de apelaciones, la más veloz de Lava Jato, no le permitió hacerlo.

Según la defensa, el propio Moro en el fallo condenatorio no encontró nexos entre contratos de Petrobras con la supuesta entrega a Lula de un apartamento, que según el ex presidente explicó le fue ofrecido para compra, pero él no lo aceptó. Lula estuvo anoche en Porto Alegre y acusó a la elite "perversa" por intentar evitar su regreso al poder mediante sentencias judiciales.

El ex presidente tiene previsto seguir el juicio en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el gran San Pablo, donde forjó su carrera sindical y política en los años setenta y ochenta. Más tarde, a la noche, se espera que participe de una marcha en el centro de San Pablo.