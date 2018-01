Salta Basket busca hacerse fuerte de local ante Obras

Después de un comienzo con altibajos en la presente temporada de la Liga Nacional, Salta Basket volvió a pisar fuerte tras el receso, y esta noche, a partir de las 22, buscará seguir por la senda del triunfo en casa, cuando se mida ante un grande como Obras Sanitarias en el estadio Delmi.

Los infernales llegan a este duelo tras vencer como visitante a Olímpico de La Banda el pasado sábado y con un total de cuatro triunfos (tres en este mes) y, salvo el último festejo, todos fueron cosechados en casa.

Por eso Ricardo De Cecco, el entrenador del representativo salteño, diagrama un sistema de juego que le quede cómodo al equipo, para volver a hacerse fuerte en esa condición, tal como ocurrió en el Súper 20, la competencia previa a esta actual Liga Nacional.

Los conjuntos que cayeron en este último tramo con los infernales fueron La Unión de Formosa, Quimsa, e Hispano (además del negro bandeño).

Obras, a diferencia de los salteños, arrancó bastante bien su nueva participación en la Liga, en la que ganó los primeros encuentros, pero después también tuvo altibajos y llega al enfrentamiento de esta noche con un total de siete victorias y la misma cantidad de derrotas.

En su última presentación, el martes, los bonaerenses vencieron a Olímpico en Santiago del Estero, pero dos días atrás cayeron con Quimsa en esa misma provincia.

Sin antecedentes

Como ocurrió desde que se inició esta nueva competencia para los infernales, los choques ante diferentes equipos no cuentan con antecedentes y el caso del duelo de esta noche no es la excepción.

El histórico equipo de Obras Sanitarias y el recientemente ascendido Salta Basket jamás se enfrentaron. El único vínculo entre Obras y los salteños es el entrenador local. El Perro De Cecco fue jugador de ese club y formó parte de un equipo inolvidable hace 35 años.

Después del enfrentamiento con Obras, Salta Basket deberá olvidarse rápido de ese gigante, porque en unas horas será anfitrión de otro enorme: Boca Juniors.

Este sábado, a partir de las 22, los infernales jugarán con los xeneizes, por lo que se espera un gran marco de público, no solo para alentar a los locales, sino también a Boca Juniors.

Los integrantes de la filial Los Bosteros de Salta se preparan para alentar al club de sus amores y prometen copar la popular del polideportivo de Ibazeta y O’Higgins, con banderas y bombos.