El Federal C a la vuelta de la esquina y un solo objetivo

Se acorta la espera para los equipos que representarán a Salta en el próximo Federal C.

La fecha de inicio es este domingo, pero algunos ya decidieron adelantar sus respectivos encuentros.

De más está decir que las aspiraciones de los dieciocho clubes de Salta (Atlético Taco Pozo, de Chaco, representa a la Liga Anteña) son llegar a la cuarta categoría del fútbol argentinos.

El candidato de todos los años por capital es San Antonio que desde hace años lucha con llegar al Federal B, pero queda siempre relegado en las últimas instancias.

El histórico debut de Villa Primavera será una de las sorpresas, el equipo gallo se armó realmente para pelear por el ascenso, con incorporaciones de renombre en el fútbol salteño como Miguel Puntano, Fabricio Reyes y Ángel Pedroso.

En la zona de los capitalinos también estarán Deportivo La Merced y Massalin y Celasco, representantes de la Liga del Valle, que tratarán de recuperar la plaza que dejó Chicoana.

Por General Güemes el representante será 135 Viviendas, que buscará ser la sorpresa y mejorar su campaña con respecto al año pasado.

En el norte, River de Embarcación buscará volver al Federal B, donde fue invitado en 2012 tras una histórica clasificación ese año en el Federal C, cuando llegó a la final por el ascenso ante Rivadavia de Venado Tuerto y perdió la promoción ante Jorge Gibson de Misiones. No solamente el tripero va por el sueño, también lo harán Gimnasia de Orán, Newell’s de Tartagal, Belgrano de Mosconi y Ferroviarios de Pichanal, que compartirá zona con equipos jujeños.

En el sur, Deportivo El Galpón, Deportivo YPF, Atlético Taco Pozo, Güemes de Metán y Villa Beba de Rosario de la Frontera irán por la gloria en cruces que seguramente serán apasionantes, por el buen fútbol que hay en la zona.

Michel Torino de Cafayate, Sportivo Animaná y Sportivo El Carril, equipos con historia en el fútbol federal irán por la hazaña.

El programa:

SÁBADO, A LAS 17

Gimnasia (O) vs. River (E)

Árbitro: Gustavo Geréz

Estadio: Gimnasia Orán

Ferroviarios vs. F. Pintado

Árbitro: Víctor Ortega

Estadio: Independiente HY

DOMINGO, A LAS 17

Vª Primavera vs. San Antonio

Árbitro: Javier Bustelo

Estadio: Padre Martearena

La Merced vs. M. y Celasco

Árbitro: Cristian Lambertín

Estadio: Dep. La Merced

Belgrano vs. Newell’s (T)

Árbitro: Diego Achaure

Estadio: Unión Madereros

135 Viviendas vs. Monterrico

Árbitro: Diego Lambertín

Estadio: Libertad (C. Santo)

Dep. YPF vs. Atl. Taco Pozo

Árbitro: Claudio Pérez

Estadio: J. V. González

Animaná vs. Michel Torino

Árbitro: Miguel Gutiérres

Estadio: Sportivo Animaná

El Carril vs. Boulevard

Árbitro: Enzo Rivas

Estadio: Sportivo El Carril

Vª Beba vs. Güemes (M)

Árbitro: Esteban Lafuente

Estadio: L. Rº de la Frontera

17.30

El Galpón vs. Marapa

Árbitro: Ramón Segovia

Estadio: Liga Metanense