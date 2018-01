La frase de Araceli González sobre el feminismo que causó indignación en las redes sociales

El acoso sexual es un tema que está en boca de todos después de la polémica frase de Cacho Castaña y la denuncia de Rita Pauls contra Tristán, entre muchas otras en el mundo del espectáculo hollywoodense.

Araceli González fue una de las famosas que sumaron su declaración al respecto y una frase suya sobre el feminismo causó indignación.

“Escuché que dijeron que soy feminista. No, yo no soy feminista, las respeto muchísimo, pero tengo un hijo varón precioso y un marido hermoso y respeto mucho a los hombres también”, fue la frase que dijo en el programa Intrusos, de la que luego se harían eco muchos usuarios en Twitter, convirtiendo a la actriz en trending topic (tendencia) en la red social.

Para quienes contestaron, la bronca tiene que ver con que ser feminista con invalida que tenga marido e hijos varones.

Araceli abundó en detalles sobre esta problemática: “Ambos géneros se tienen que respetar. Me parece que la mujer, quizás, durante muchos años ha tolerado cosas de las que no se atrevía a hablar. Quizás le daba miedo hablar por temor a que no le crean. O muchas mujeres por trabajar han sido acosadas. Hay miles de casos como estos. Las mujeres en los Estados Unidos fueron las primeras en alzar la voz y a partir de ahí comenzaron a animarse a denunciar estas cosas. Como dije en lo de Mirtha, me parece terrible si una mujer miente y me parece terrible si es verdad. Creo que está bien denunciar, eso nos protege y hace que no continúe y que podamos tener dentro de lo laboral un respeto, y también como mujeres. Es muy importante: nadie tiene derecho a tocarte la cola, a decir guarangadas o a expresarse mal con una mujer”.

En ese sentido, concluyó: “Estamos en otra era, hay otra camada de jóvenes que buscan otras cosas y eso va a ayudar a esa camada de mujeres que silenciaron todo mucho tiempo. Soy pro esto, es lo mejor que puede pasar, y que se termine, porque una mujer debe trabajar con tranquilidad”