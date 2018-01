Avanza el plan para refundar la Balcarce

Desde el fin de semana pasado, el corredor de la Balcarce tiene un nuevo formato: no hay más boliches y ahora se busca refundar el paseo con un nuevo formato, más familiar y con nuevos atractivos.

Ayer hubo una reunión de la que participaron funcionarios municipales de distintas áreas y también empresarios. En el encuentro se plantearon distintas alternativas de lo que tiene que venir para este paseo.

La puesta en marcha de la nueva ordenanza prohíbe el anexo baile, mediante el cual funcionaban los boliches del corredor. En total había seis locales con la modalidad 70/30 (donde había un espacio con mesas y sillas y un sector para bailar) y un solo boliche.

Ahora esto fue reemplazado por la categoría "espectáculo artístico". Desde la Municipalidad sostienen que solo se permitirá que las personas bailen en caso de haber una banda tocando en vivo.

"Fue muy positiva la reunión. Allí tomó la iniciativa la gente de Turismo del municipio", contó Nicolás Avellaneda, subsecretario de Control Comercial de la Municipalidad.

El funcionario contó que los empresarios pidieron refundar la Balcarce con el esquema que tenía en sus orígenes: un lugar con locales gastronómicos, donde convivan la cultura y el turismo.

Además, adelantó que la gente de Cultura del municipio presentó un proyecto para que sea un paseo pintoresco. "Este proyecto se va a analizar en el gabinete", señaló. Días pasados se conoció que en la Balcarce se quiere avanzar con lo que sería el Paseo del Vino.

"Nosotros apoyamos que la Balcarce recupere su espíritu", aseguró Avellaneda.

Tras el encuentro, y según lo consigna el parte oficial, el secretario de Gobierno, Luis María García Salado, destacó que se pretende continuar trabajando para ver qué lugar específico se le puede otorgar a aquellos comerciantes que no se adecuaron a la normativa para que puedan abrir sus boliches.

"Debemos destacar que existe un acompañamiento desde el Estado, en este caso municipal. No buscamos que los boliches no existan ni que la gente no se divierta, por el contrario, la intención es que tengan su espacio para poder desarrollar la actividad sin perjudicar al resto, cumpliendo la ordenanza vigente", puntualizó.

Avellaneda, en tanto, señaló que el viernes pasado hubo poco movimiento porque recién se estaban acomodando a la nueva normativa.

Y aseguró que el sábado hubo bastante movimiento y que ellos ven que los bolicheros tienen mucha voluntad para cumplir con la ordenanza y se quieren adecuar.