Barrios anegados, 34 evacuados y rutas cortadas por la lluvia

En pocas horas, por la mañana, cayeron cerca de 30 milímetros en Salta. El Valle de Lerma fue una de las zonas más afectadas de la provincia.

En Cerrillos hubo 34 evacuados, entre ellos 10 niños. Mientras llovía fueron alojados en la escuela del barrio Congreso.

Las rutas y caminos que van a las localidades de Cerrillos, La Merced, El Carril y Rosario de Lerma estuvieron intransitables durante varias por la cantidad de agua que corría.

El temporal también se hizo sentir en la zona sur de la provincia. La ruta nacional 34, en el límite entre los departamentos de Metán y Rosario de la Frontera, estuvo cortada durante dos horas por el desborde del río Las Cañas. Recién se habilitó el paso a las 12.30.

En la ciudad, el fuerte aguacero que duró más de una hora causó estragos en diferentes barrios capitalinos. Afortunadamente, no hubo mayores incidentes por la tormenta, ya que no hubo evacuados, pero en muchos lugares las calles quedaron anegadas. En zona norte, una de las más castigadas, los vecinos tuvieron que sacar el agua de sus viviendas por la intensidad de la lluvia.

Lía Macías, responsable del Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Unión, detalló que el protocolo de prevención funcionó a la perfección. "Durante toda la mañana estuvimos en contacto con la seccional policial del barrio y con el cuartel de bomberos de Castañares. Sólo una familia se tuvo que ir de su casa porque le entró mucha agua", contó la representante del CIC, y especificó que la familia se trasladó por sus propios medios a la casa de una abuela hasta que bajara el agua.

La avenida Ricardo Raimundín, que divide los barrios Castañares de Leopoldo Lugones y de Primero de Mayo era un verdadero río. La avenida Ejército Argentino, en Ciudad del Milagro, también, y fue un desafío transitarla por el caudal de agua que acumulaba.

El subsecretario de Prevención y Emergencia municipal, Nicolás Kripper, aseguró que no hubo evacuados en ningún punto de la ciudad y que los canales tuvieron un correcto funcionamiento y, pese a la intensa lluvia, no se desbordaron.

Muchas calles del micro y macrocentro de la ciudad estaban inundadas, ya que varias alcantarillas estaban taponadas con basura, situación que obligó a salir a una cuadrilla municipal para tratar de solucionar el inconveniente.

Desde la Municipalidad, informaron que la subsecretaría de Prevención y Emergencias trabajó en la limpieza de desages antes, durante y después del intenso aguacero para ayudar al buen funcionamiento de las rejillas y bocas de tormenta para que el agua desagote más rápido y disminuyeran las inundaciones.

Volvió a ceder parte del Corredor de la Fe

En menos de 10 días, el Corredor de la Fe volvió a mostrar falencias en su construcción. Esta vez, en la esquina de España y Juramento, cedió parte del pavimento cerca de la boca de tormenta, lo que provocó un gran pozo que complicó el tránsito normal.

El dato curioso de esta noticia es que la rotura fue a pocos metros del arreglo que se hiciera la semana pasada, cuando cedió parte del adoquinado. El tramo en cuestión todavía no está inaugurado oficialmente, aunque se permite la circulación vehicular.

Desde la Municipalidad informaron a El Tribuno que el personal que se encarga de realizar la inspección de la obra trabajaba para comunicarle a la empresa a cargo, Premoldeados del Norte, qué refacciones tiene que realizar.

“Estamos controlando y los arreglos que tengan que hacer los tendrán que realizar. Tienen que corregir todas las falencias que presenta y que estén mal ejecutadas. La empresa tiene que cumplir con las tareas de refacción porque está en el contrato, y si no lo hace tendrá sanciones”, contó un funcionario municipal, aunque no aclaró qué tipo de sanciones recaerán en la constructora.

Repercusiones

Ayer, corrieron rumores de que el intendente Gustavo Sáenz estaba analizando la posibilidad de rescindir el contrato de las próximas etapas del Corredor de la Fe si la empresa no realizaba todas las refacciones de la primera etapa. También se supo que el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Manuel Santiago Godoy, pedirá informes al jefe comunal para que le comuniquen detalles atinentes a la obra.