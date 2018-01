Denunciaron a un planillero municipal por acoso

Un planillero de 50 años de edad, retirado de las Fuerzas Armadas, quien hace varios años dictaba clases de guitarra y de instrumentos de viento en el Salón Cultural de la Municipalidad fue apartado del cargo luego de que una joven de 18 años, profesora de dibujo que se encontraba realizando una exposición de sus trabajos, lo denunciara en sede policial por acoso sexual. Según la joven, le había advertido al supuesto acosador sobre la situación legal y lo mismo siguió insistiendo.

Claudia Sánchez, directora de Cultura del municipio de Tartagal, precisó que "apenas nos llegó una versión de los hechos me entrevisté con la profesora que estaba haciendo la muestra; me contó con detalles lo que había sucedido, por lo tanto en forma inmediata decidimos apartar a este hombre del trabajo que realizaba. Dictaba clases de guitarra y de instrumentos de viento, y la llave del salón la manejaba él; pero desde la denuncia quedó desafectado hasta que la Justicia determine su responsabilidad".

Sánchez explicó que "después de hablar con la profesora, que formalizó la denuncia, me entrevisté con este hombre, que hace varios años dicta clases de música y manejaba la llave del salón donde se hacen exposiciones. Se negó rotundamente, dijo no saber quién escribió esos mensajes y que él prestó su teléfono, pero no me resultó convincente", expresó la directora.

"De todos modos no nos corresponde hacer la investigación, pero dado un hecho tan grave y lamentable, la orden fue apartarlo de forma inmediata de su cargo. Es un hecho muy lamentable, un verdadero dolor de cabeza, pero no se pueden tolerar este tipo de actitudes, y si bien no nos corresponde echar culpas, hasta tanto la Justicia investigue el tema esta persona no trabaja más para el municipio", insistió y remarcó la funcionaria municipal.

La denuncia de acoso

La denuncia fue formalizada el lunes anterior por la joven de 18 años, que había pedido el salón ubicado sobre calle San Martín en la planta baja de la biblioteca Juan Bautista Alberdi para exponer sus trabajos de pintura. La chica, cuyo nombre se preserva por razones legales, precisó que semanas atrás le había dicho al denunciado profesor de música que dejaba la llave del salón "en la esquina, en la Dirección Municipal de Tránsito. Me respondió que mejor le llevara la llave a su casa, que me estaba esperando y que me daría 2.000 pesos para mantener relaciones sexuales".

La joven hizo referencia a otras expresiones irreproducibles por parte del sujeto denunciado. "Viejo asqueroso, no me molestes más porque te voy a denunciar en la policía", dijo la damnificada que le advirtió, sin embargo el sujeto siguió acosándola durante los días siguientes, con expresiones de alto contenido sexual, cada vez que se cruzaba con la joven docente. Al entender que el sujeto no cesaría con el acoso, decidió formalizar la denuncia en la comisaría 42 de Tartagal.