Fin de la polémica: le tomaron juramento a la concejal Vaca

Finalmente, y después de casi 45 días de presentaciones en la Justicia, la concejal del PRS Sabrina Nidia Vaca pudo asumir en su banca de concejal en el municipio de General Mosconi. La sesión fue convocada para las 18 horas de ayer y como primer tema se trató la aprobación del diploma y el juramento de la edil, quien había sido impedida de asumir el pasado 10 de diciembre.

De la sesión participó el ministro de Gobierno de la Provincia, Marcelo López Arias; el intendente de Mosconi, Isidro Ruarte, y la totalidad de los ediles de la localidad. El único concejal que se abstuvo en la votación fue Guillermo López, de Coronel Cornejo, y perteneciente a la agrupación Federalista de Mosconi, que lidera el presidente del cuerpo Enzo Argañaraz.

Al cierre de esta edición los ediles se encontraban tratando el veto al presupuesto 2018, que había sido aprobado por el cuerpo deliberativo anterior y vetado por el actual cuerpo, que tiene por mayoría a la bancada opositora al renovador Isidro Ruarte.

A favor del diálogo

El ministro de Gobierno, Marcelo López Arias, presente en la sesión especial en la que finalmente asumió la edil Sabrina Vaca, en diálogo con El Tribuno refirió que "fui invitado por el intendente Isidro Ruarte y por el Concejo Deliberante porque nuestro ministerio había estado participando, siempre tratando que se restablezca el diálogo entre las dos instituciones municipales".

López Arias precisó que "este diálogo tuvo éxito porque se acordaron algunas cosas, no solo el tema de la concejal electa que no podía asumir, sino también otros, como algunas modificaciones en el presupuesto sancionado y que tienen que ver con facultades que se le atribuían al Ejecutivo municipal. Esto se acordó y realmente me siento satisfecho y orgulloso de haber podido participar de una sesión y contribuído generando canales de diálogo para que el municipio pueda solucionar sus problemas. Somos respetuosos de la autonomía municipal y si hemos logrado que se restablezca el diálogo es una alegría", expresó López Arias.