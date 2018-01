En la región temen repercusiones por el cierre del ingenio San Isidro

Todos los años, alrededor de 45 productores jujeños, reunidos en la Unión de Cañeros Independientes, entregan en cada zafra 350 mil toneladas de caña de azúcar para la molienda del ingenio salteño San Isidro que recientemente anunció su cierre definitivo. Esto genera incertidumbre en la provincia vecina dado que será casi imposible procesar el cien por ciento de la producción considerando los costos de traslado para llevar las cañas a ingenios más lejanos de los departamentos de San Pedro y El Carmen.

La situación se vuelve así angustiante para todo el sector. El cultivo de la caña ya está en marcha y las inversiones más importantes que implican el cultivo, riego y abono, ya están hechas.

José María Jure, titular de la Unión de Cañeros Independientes de Salta y Jujuy, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, indicó que la decisión de cese de operaciones del ingenio San Isidro "preocupa mucho". "Es un problema grande para el sector, ya que los cañeros independientes proveen el 80 por ciento de la materia prima para la molienda del ingenio San Isidro. Son alrededor de 45 productores jujeños que entregan 350 mil toneladas de caña y unos 35 productores de Salta que entregan 150 mil toneladas más.

"La verdad que una boca menos de molienda es un problema muy grave porque no hay otra manera de procesar la caña si no es en un ingenio, y la caña que va a un ingenio tiene limitantes para moverse hacia otra boca de procesamiento. Las distancias y las condiciones de la ruta 34 dificultan el traslado de la caña hacia otros ingenios, como Ledesma o La Esperanza que además no cuentan con la capacidad para moler toda la producción", explicó.

Se triplicaría la cantidad de despidos

Sobre el impacto que tendría el cierre de un ingenio en los productores jujeños, indicó que "la ecuación de ganancias para el productor sería terrible si no podemos moler en San Isidro", y aseguró que ante este panorama "peligra el empleo de muchos jujeños".

"El problema que hoy están teniendo las 730 familias del ingenio, se multiplicaría por tres o cuatro si tenemos en cuenta el personal dependiente de los productores independientes. Es un problema muy grande para Salta y Jujuy".