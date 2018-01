Los Kjarkas y Galleguillo abrirán la 35º edición del Festival del Poncho

La cita folclórica de Molinos adquirió amplia notoriedad durante las últimas temporadas, pero nada fue casual, los artistas de primer nivel fueron el motivo principal de esta realidad. El protagonista central de esta historia tiene nombre y apellido: Walter Chocobar, intendente de la mencionada localidad salteña. “Me interesa que mi gente pueda disfrutar con cantores que jamás se hubieran imaginado conocer en vivo. Además, es una manera de poner a Molinos ante la mirada atenta del país”, aseguró el jefe comunal.

La trigésimo quinta edición del Festival del Poncho se llevará a cabo mañana viernes y el sábado, en el complejo deportivo de Molinos. Los Kjarkas, Sergio Galleguillo, Polo Román, Bruno Arias y Guitarreros, serán los puntos salientes de la mencionada cita folclórica.

La cartelera a desarrollarse en esa bella localidad es la siguiente:

Mañana: Los Kjarkas, Sergio Galleguillo, Gastón Cordero, Los 4 de Salta, Florencia Paz, Atemporal, Los Teuco, Los Moldeños.

Sábado: Bruno Arias, Guitarreros, Dalmiro Cuéllar, Polo Román, Cabales, La Cantada, y Chirettes.

También estarán los ganadores del pre festival. Actuarán ballets locales. La mejor de la doma nocturna también se vislumbraráen el corazón de los Valles Calchaquíes.

“Este interesante festival tiene un encanto muy particular, desde la belleza de sus paisajes hasta la presencia de los artistas más emblemáticos del folclore”, sostuvo Chocobar, intendente de la localidad de Molinos.

“No tengo dudas que con el correr de las ediciones hemos ganado ampliamente en prestigio. Lo importante es que cada día más gente conoce Molinos, este festival permitió a través de los años que el pueblo adquiriera reconocimiento, no solo a nivel nacional sino también internacional, muchos extranjeros llegan para disfrutar con este evento del canto popular. Nosotros jamás hemos competido con nadie, trabajamos para el bienestar del pueblo. Además, significa una importante fuente de trabajo para nuestra comunidad. Cada día tenemos un mayor compromiso con la gente”, aclaró el jefe comunal.

Con el peso de ser uno de los grupos más importantes de América, Los Kjarkas llevan al mundo entero el paisaje, las costumbres y las vivencias de América Latina. El viaje del grupo boliviano hará escala en Salta, más precisamente en Molinos.

Ellos con su música reivindican la raza mestiza, esa que compone la patria grande latinoamericana, esta forma de expresarse es una reivindicación a los pueblos originarios de este tan marcado estilo de música.

Con cerca de 50 años de trayectoria musical, múltiples disco de platino, galardones por todo el mundo y miles de seguidores en el planeta, consagrándose como los embajadores de la música andina y el folclore latinoamericano, esta velada de Molinos será inolvidable para todo el público.

Un poco más de mil personas habitan en el pueblo de Molinos y se incrementa a cerca de 2.300 en todo el municipio. “La gente espera ansiosa cada año la llegada del festival, no solo para disfrutar con los mejores artistas del país, sino también también para abrir su corazón a los visitantes”, aseveró finalmente Chocobar.

Molinos es cabecera del departamento homónimo; ubicada a 210 kilómetros de la ciudad de Salta, pasando por la Cuesta del Obispo, la Recta del Tin Tin, Payogasta, Cachi y Seclantás.

Está a 116 kilómetros de Cafayate y a 92 de San Carlos. Es una población serrana de los Valles Calchaquíes, fundada a mediados del siglo XVII, en la confluencia de los ríos Humanao y Luracatao, que forman el Molino.

Desde la ciudad de Salta, se deberá tomar la RN 68, luego RP 33, y finalmente desde Payogasta 50 kilómetros por la RN 40. Molinos tiene una amplia variedad de alojamientos: casas de familia, camping y un hostal con piscina y restaurante.