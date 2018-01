Pellegrini y Central Norte se copan en la Liga Salteña

Dos equipos que llegaron lejos en el último Federal B, y que protagonizaron justamente una semifinal apasionante en el pasado campeonato, se volverán a ver las caras esta noche, desde las 22, por el partido de ida de la Copa Argentina.

El escenario será el estadio de la Liga Salteña donde únicamente podrán estar los hinchas de Pellegrini, ya que serán locales frente al cuervo.

Se puede decir que quedó cierta rivalidad entre estos dos equipos luego de lo ocurrido el torneo pasado, cuando el cuervo eliminó por penales al elenco de Villa Cristina.

Por el lado del adoquinero, su técnico, Federico Acuña, mantuvo la base del equipo que llegó a semifinales y sumó a varios jugadores de Cachorros, entre ellos al arquero Pablo Ramos, al defensor Agustín Carabajal y al volante Carlos Churquina.

En cambio, Central Norte sufrió muchísimas bajas luego de perder la final frente a Racing de Córdoba y su apuesta serán los valores del club más tres referentes como Mariano Maino, Matías Ceballos y Tomás Armella.

Será el primer partido oficial de ambos en este 2018 y seguramente buscarán seguir avanzando de fase en esta Copa Argentina, ya que el inicio del próximo Federal B será recién en agosto y para seguir en competencia tendrán que dar todo en estos partidos.

Por nombre y por historia, el cuervo es candidato a seguir avanzando en esta llave pero quedó demostrado que el adoquinero se ganó el respeto en las últimas temporadas enfrentando a cualquier equipo y como antecedente puede “sacar pecho” diciendo que ya eliminó a Central una vez de la Copa Argentina en el 2014, derrotándolo 2 a 0 en el Martearena.

Cabe destacar que la revancha se jugará el próximo fin de semana y el ganador de esta llave se medirá con el vencedor de la serie entre San Martín de Formosa y Sol de América, de Formosa.

Entradas:

Las boleterías del estadio de la Liga Salteña se habilitarán a las 20 y los precios serán los siguientes: populares $180; plateas $210; damas $70 y menores $50.

Los equipos:

PELLEGRINI - C. NORTE

P. Ramos - M. Maino

A. Gordillo - N. Ayejes

A. Carabajal - C. Cortez

A. Rivera - T. Armella

A. Gallo - B. Jurado

C. Churquina - E. Vargas

A. Ramadán - F. Zamarián

L. Ramos - F. Apaza

C. Gutiérres - M. Encina

J. Quiroga - M. Ceballos

F. Castro - N. Char

DT: F. Acuña - DT: R. Apaza

Estadio: Liga Salteña

Árbitro: Aníbal Alfaro

Hora de inicio: 22