Alejandro Caldarelli: “Ahora se empezará a reducir el gasto y sin que eso signifique despedir gente”

Trabaja en el Ministerio del Interior, con Rogelio Frigerio, y tiene la dura tarea de ser el nexo con las provincias. Alejandro Caldarelli habló con El Tribuno y se refirió al plan de recortes que lleva adelante la Provincia, en el marco del pacto fiscal. Aseguró que piensa que Salta podrá bajar el rojo que tiene en sus finanzas.

Salta tiene un déficit de $4.500 millones, ¿cree que con esos números podrá lograr la meta que impone la Nación?

Creo que sí. Hay que pensar que es una situación que afecta a la mayoría de las provincias argentinas y a la Nación también. Todos nos pusimos de acuerdo en el consenso fiscal, en donde se incluía la ley de responsabilidad fiscal que busca llegar al equilibrio en 2019, por eso en 2020 vamos a estar en equilibrio. Vemos que no va a estar difícil para las provincias porque el incremento de los ingresos y la contención del gasto que marca la ley de responsabilidad fiscal nos va a ir acomodando. Esta ley dice que el gasto corriente no puede ser aumentado en términos reales. Si logramos que haya crecimiento y mayor recaudación, por encima de la inflación, eso no va a permitir acomodarnos.

Si hay provincias como Salta que están planteando un plan serio y que puede ser eficiente, porque se trata de mucha gestión, en cada uno de los ministerios para reducir el gasto sin que afecte a la gente en general, creo que lo van a lograr. A través de la Secretaría de Provincias y el Ministerio del Interior, vamos a acompañar a la Provincia en todo el proceso.

¿Desde Nación le dejaron alguna recomendación puntual a la Provincia para bajar el gasto?

Nosotros escuchamos lo que nos presentaron el gobernador y los ministros. Después se hicieron reuniones técnicas entre dos grupos de trabajo. Con la Provincia también estamos trabajando con un programa del BID, y se van a realizar dos obras importantes, que son no reembolsables para la Provincia, como la estación transformadora y el parque industrial San Agustín, toda la infraestructura que le van a traer a esos sectores facilitará el desarrollo. Este programa contempla aspectos de fortalecimiento que tienen que ver con la administración financiera, con los sistemas de recursos humanos, presupuesto por resultado, con catastros. Nosotros apoyamos en aspectos específicos que van a ayudar.

¿Cuándo veremos los primeros resultados del pacto fiscal?

Las provincias ya comenzaron a mostrarlo. Si hablamos específicamente de Salta, este plan que nos presentaron tiene leyes que se empezaron a implementar. Quizás tengan efecto completo el año que viene, pero se empieza a reducir el gasto desde ahora. Y sin que eso signifique despedir gente.

¿Cree que las provincias cumplirán al no echar personas y tener obras de forma sostenida?

Por supuesto, esa es la idea. En Salta bajaron la estructura política de todo el Gobierno en un 20%, congelaron los sueldos de la plana mayor. Son pequeños gestos que también ayuda a entender que la Provincia va hacia un camino de equilibrio.

¿Desde Nación no hubo tirón de orejas a la Provincia por el déficit que acumuló estos años?

No hubo nada. Hay que tener en cuenta que la Argentina en los últimos 5 años no creció y eso afectó tanto a la Nación, que (cuando asumimos) recibió un déficit de 7 puntos del PBI, y a las provincias que comenzaron, cuando iniciamos el gobierno, con un déficit de un punto y medio del PBI. Desde Nación vemos que va a ser mucho más fácil corregir el déficit de las provincias en los próximos dos años.

¿Para cumplir el pacto fiscal, las provincias se podrán endeudar en el exterior?

Hay provincias que tienen la posibilidad de endeudarse en el exterior a tasas más baratas y lo van a hacer, en el 2016 sacaron un monto importante y el año pasado se redujo a la mitad. Veremos que, de acuerdo a la necesidad de financiamiento, se irán reduciéndose a través del tiempo. No es malo que se endeuden con el objetivo de hacer obras, con el objetivo de mejorar la infraestructura para que se desarrolle el aparato productivo de cada sector.