El sueño de ser Leona para Malena Junquet

Con su valija repleta de sueños, Malena Junquet viaja en los próximos días a Buenos Aires y deja atrás su vida en Tigres Rugby Club, donde juega al hockey desde los 7 años. El Club Náutico Hacoaj la espera, donde puede comenzar a ambicionar su futuro y lo que más anhela es llegar al seleccionado argentino, mundialmente conocido como Las Leonas.

La centroatacante de 18 años se destaca actualmente no solo en el club de villa San Lorenzo, sino que además lo hace en la Selección provincial y el año pasado integró dos representativos en el campeonato Argentino, pero es hora de dar un salto de calidad y Hacoaj le abrió sus puertas.

En diálogo con El Tribuno, Malena contó cómo comenzó a encaminarse su sueño. “A través de la marca del palo, me contactó la capitana del equipo. Un día me llamó a mi casa para que vaya a jugar. No lo podía creer, es lo que siempre había querido”.

Después de esa comunicación telefónica, ocurrida en verano pasado, Junquet no lo pensó dos veces y se fue de pretemporada en febrero de 2017 para adaptarse al cambio.

El entrenador de su próximo club es un conocido en el mundo del palo y la bocha: Lucas Rey, el histórico jugador de Los Leones y compañero de Agustín Corradini, actual entrenador del combinado nacional femenino.

En el medio, Malena no se olvida de su principal objetivo, el que le marcaron sus padres: “Voy a estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires y de la mano, voy a jugar al hockey”.

Sobre las diferencias que ya encontró en su próximo club y el actual, la jugadora dijo que en la pretemporada se dio cuenta que es muy diferente todo. “El primer día ya estaba muy cansada y allá importa tanto lo físico como el palo. Acá lo hacíamos de manera diferenciada”, dijo..

Ese verano de entrada ya se rozó con compañeras de otra calidad. “Apenas llegué me pidieron que trabaje a la par de Pilar Campoy, justo con ella, la mejor jugadora (e integrante de Las Leonas)”.

Su conexión con el plantel bonaerense fue de inmediato y eso también influyó para que decida emigrar. “Estuve parando en la casa de diferentes chicas y el trato fue excelente, por eso me decidí”.

Su viaje se dará el viernes 9 del próximo mes, en tan solo unos días y de inmediato se sumará a las filas del Club Náutico Hacoaj. “La idea es jugar la Liga Metropolitana y ser refuerzo del equipo de primera”, sostuvo.

Lo que deja

Malena se va después de once años en la institución que la formó, a ese club que llegó por una prima y amigas, pero deja la puerta abierta para que otras compañeras puedan seguirla.

“En Tigres fue una sorpresa porque soy la única que se va a un club tan importante como Hacoaj. Con todo lo que trabajan allá, que es muy amplio, y pasar esa experiencia, es lo que quiero y también que otras chicas puedan irse”, señaló.

Finalmente, la nueva integrante del equipo bonaerense contó que no hubo inconvenientes a la hora de tramitar sus documentos para pasar de una institución a otra.

“El pase lo pide el equipo de allá y la Asociación Salteña de Hockey lo acepta si es que estás en regla. Ahora voy por el sueño que tengo desde los 10 años, espero que el club sea el trampolín para que me puedan ver y de esa forma llegar al seleccionado”.