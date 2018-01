Una argentina se salvó del abusador Larry Nassar

Horas después de que el Tribunal de Michigan, a cargo de la jueza Rosemarie Aquilina, sentenciara a un mínimo de 40 años y a un máximo de 175 en prisión al médico Larry Nassar, quien abusó sexualmente de más de 150 atletas y exatletas en los últimos 20 años, una argentina contó que se salvó de milagro del condenado, de quien recibió varias “propuestas”.

Tras oír el testimonio de varias de las víctimas, que tomaron el valor para enfrentar a cara a cara a su abusador, se conoció finalmente el severo castigo para el especialista de 54 años, autor del peor caso de abuso sexual en la historia del deporte.

Una de las personas que pudo haber sido víctima de Nassar fue Ayelén Tarabini, quien relató la conexión que tuvo con el abusador, años atrás.

“Cuando tenía 15 años, los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 fueron mi primera competencia a nivel mayores. Allí conocí a Nassar y lo raro fue que meses después de esos juegos me encontró en Facebook y se contactó conmigo”, dijo la deportista.

“Me dijo que me invitaba a hacer la rehabilitación a Estados Unidos y que después me podría entrenar junto a Aly Raisman. Yo quería ir, porque es una de las mejores, pero al final no fui porque el viaje costaba mucho dinero. Viéndolo hoy, ¡menos mal que no fui!”.

Tras las denuncias, Ayelén se enteró de lo sucedido y quedó shockeada.