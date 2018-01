Legisladores salteños cuestionan la medida

La decisión del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, de tomar una determinación en la jurisdicción salteña en torno a la legislación sobre el uso de suelo no cayó bien entre los diputados y senadores salteños en el Congreso.

En este sentido, el diputado nacional por Salta Somos Todos, Alfredo Olmedo, dijo que “a una provincia que tiene la línea de pobreza por arriba de la de Nación hay que mirarla para solucionarle los problemas, no para ocasionárselos”.

“Salta es una provincia que tiene que ser totalmente productiva y autosustentable. Nosotros debemos generar riquezas en nuestras tierras para tener sustentabilidad, siempre cuidando el ambiente”, afirmó.

El senador nacional por Salta Juan Carlos Romero consideró que la decisión es “una interferencia que no le hace bien a la institucionalidad”.

Romero lamentó que “se tomen este tipo de decisiones desde una visión centralista, tal vez influenciada por ideologías ambientales extremistas que soslayan la realidad productiva y desconocen la pobreza extrema de Salta y del norte”.

Consideró que “si bien el Plan Belgrano era una buena idea, terminó convertido en un listado de obras que no se concretan y profundizan la falta de desarrollo y de trabajo”.

“Obras demoradas en la ruta 34, tramos ferroviarios postergados, la ruta 51 al Pacífico, ingenios cerrados o acosados por conflictos gremiales extremos completan un futuro difícil para Salta”, sentenció.

A su turno, el diputado nacional Javier David consideró: “Que alguien desde una ciudad como Buenos Aires, donde no queda ni un árbol, diga qué podemos o no podemos hacer los salteños en materia de desarrollo sustentable es un retroceso enorme. Que, además, lo digan gobiernos nacionales que han incumplido sistemáticamente con la ley de bosques resulta inaceptable”.

“Por último, que se diga desde una resolución de un ministro, pretendiendo imponer y supervisar sanciones a un gobierno de una Provincia preexistente es una burla al federalismo”, advirtió.

“Salta, como todo el norte, necesita avanzar, tener desarrollo productivo y acompañar procesos de cuidado del medio ambiente. El Estado nacional no puede ponerse en el lugar de un juez sino, por el contrario, debe arremangarse e incentivar, al lado de las provincias, un desarrollo justo y equitativo”, agregó.

El diputado nacional Pablo Kosiner evaluó que “hay una gran contradicción del Gobierno nacional porque, por un lado avanza sobre decisiones que son de jurisdicción provincial, pero por otro no cumple con la ley de presupuesto mínimo, negándole a las provincias -incluida Salta- la importante deuda que tiene respecto a la remisión de fondos por la preservación de bosques”.

“Es importante que el desarrollo productivo vaya de la mano del sustentable, el cuidado del ambiente y la preservación de los bosques nativos; pero nuestra provincia está entre las que necesitan mayor nivel de impulso para avanzar hacia el desarrollo económico y social y la generación de puestos de trabajo”, indicó.