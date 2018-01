El grosero error de Photoshop en la portada anual de Vanity Fair

Allí pueden verse a varias de las máximas figuras del espectáculo mundial: Oprah Winfrey, Robert De Niro, Nicole Kidman, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Gal Gadot, Harrison Ford, Claire Foy y Jessica Chastain. La fotografía fue tomada por la prestigiosa Annie Leibovitz.

Pero los editores se excedieron en el celo de perfeccionar una imagen que ya de por sí era única por el brillo que le daban las estrellas presentes. No requería de nada más. La tapa era única y ya despertaba la atención del mundo del espectáculo.

Pero el Photoshop hace estragos cuando es usado de manera incorrecta. Fue así como a Witherspoon le agregaron ¡una tercera pierna! La actriz fue víctima de la imaginación interminable del editor fotográfico y puede sostenerse con tres extremidades.

Y tampoco es la única que posee rasgos de pulpo. Winfrey también. En una imagen interior de la revista -ya suplantada en su edición online- una tercera mano forma parte de su cuerpo. Es una mano que claramente parecería estar abrazando a Witherspoon. Pero no. En la original puede verse que su mano izquierda está reposando sobre su falda. Eso hace suponer que la mano que recorre la cintura de la rubia en la portada tampoco pertenece a la genial conductora.

Ambas mostraron su sentido del humor en las redes sociales al hacer referencia al evidente error de Photoshop.

“Bueno... imagino que todo el mundo lo sabe ahora... tengo tres piernas. Espero que puedan aún aceptarme por quién soy (y nunca me disculparé por acurrurarme con Oprah si tienen la oportunidad, lo recomiendo)”, bromeó Witherspoon en su cuenta de Twitter.

Y Winfrey le respondió, con un marcado sentido del humor: “Acepto tu tercera pierna, como sé que tú aceptas mi tercera mano”.

El error despertó todo tipo de memes y burlas por parte de los usuarios de redes sociales alrededor del mundo. Es que, luego de semejante producción, es de suponer que nada quedará librado al azar de Photoshop.

La publicación ensayó una explicación respecto a la tercera pierna de la actriz. “Aunque nos hubiera encantado la exclusiva en las tres piernas de Witherspoon, desafortunadamente es solo el forro de su vestido”, indicó en su cuenta de Twitter, aunque reconoció que las manos de Oprah sí fueron digitalmente modificadas.