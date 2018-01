Coudet confirmó a Centurión entre los titulares

El nuevo DT de Racing Club, Eduardo Coudet, confirmó hoy al mediocampista Ricardo Centurión entre los titulares para visitar a Unión de Santa Fe, el domingo próximo, en la 13ra. fecha que reanudará la Superliga.

El Chacho, que debutará oficialmente como entrenador racinguista, adelantó también que otros tres refuerzos integrarán el once inicial: los zagueros Leonardo Sigali y Alejandro Donati y el mediocampista central Nery Domínguez.

El equipo definido para jugar en Santa Fe será con Juan Musso; Renzo Saravia, Sigali, Donatti y Alexis Soto; Matías Zaracho, Domínguez, Diego González y Centurión; Lautaro Martínez y Lisandro López.

“Hicimos un gran mercado de pases y llegamos como queríamos llegar. Ojalá podamos empezar el año de la mejor manera, queremos un Racing que sea protagonista en todas las canchas‘, anticipó en conferencia de prensa.

Sobre el rival, el ex conductor de Rosario Central reconoció que enfrentarán “un rival duro, que hizo una muy buena primera parte en la Superliga”.

“Es un equipo intenso, no va a ser fácil, pero como en cada partido, nosotros estamos pensando más en lo que podemos generar que en el rival”, explicó.

Por último, Coudet insistió en que Racing tiene la ‘necesidad‘ de sumar un refuerzo en el lateral izquierdo de la defensa, con lo que justificó la inscripción en AFA de los marcadores Gonzalo Piovi (Argentinos Juniors) y Rafael Delgado (Defensa y Justicia).

“Ojalá que se pueda hacer -Racing ofertó por Piovi- y sino tendremos que arreglarnos con lo que tenemos”, dijo.

Racing se ubica decimocuarto en la Superliga con 16 puntos, catorce menos que el líder Boca, y visitará el domingo 21.30 a Unión, que marcha tercero con 22 y se mantiene invicto en su estadio 15 de Abril.