Macri instó a "no desperdiciar la oportunidad" que representa el acuerdo Mercosur - UE

El presidente Mauricio Macri instó hoy a su par francés, Emmanuel Macron, a "no desperdiciar" la "oportunidad" que representa el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, ya que destacó que ese tratado le dará "un salto adicional" a los vínculos históricos entre ambas regiones.

En tanto, el galo señaló que expresó las "preocupaciones" de su país "sobre temas agrícolas y carne en particular", ante lo cual instó a "encontrar soluciones juntos".

"El acuerdo Mercosur-Unión Europea es una gigantesca oportunidad para ambas regiones por historia, por relación. Eso nos llama a decir que no podemos desperdiciar esta oportunidad, porque sería darle un salto adicional a esa integración, a esa comunicación, a esa historia, a esa afinidad cultural. Un salto que apunta a generar oportunidades", sostuvo el mandatario argentino.

En una declaración conjunta en el Palacio del Elíseo tras la reunión bilateral, el jefe de Estado visitante remarcó que "no hay futuro si no hay un mundo que interactúa", así como también pidió que el vínculo entre ambos países se transforme en "oportunidades concretas de desarrollo en el comercio y las inversiones".

Asimismo, Macri manifestó que a ambos les "apena lo que está pasando en Venezuela".

"Vemos cómo por más que reclamamos la liberación de los presos políticos, el respeto a la Asamblea Nacional y por una elección transparente, avanza cada vez más el autoritarismo. Hace rato que eso ya no es una democracia. Seguiremos trabajando juntos para ver en qué ayudar al pueblo venezolano", añadió.

El ARA San Juan

Finalmente, el líder del PRO agradeció a Macron la ayuda prestada por Francia en el operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan, así como también el apoyo para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por su parte, el europeo afirmó que en el encuentro bilateral expusieron "visiones claras y francas sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur".

"Este acuerdo es importante y debemos encontrar soluciones juntos. Expresé las preocupaciones de la Francia sobre temas agrícolas y carne en particular. Hemos aclarado nuestros respectivos intereses", indicó el anfitrión.

Acerca de la situación en Venezuela, el francés advirtió sobre la "deriva autoritaria inaceptable" del gobierno de Nicolás Maduro y la "degradación de la situación" tras la decisión de la Justicia del país caribeño de excluir a la coalición opositora de las elecciones presidenciales y la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández.

"A nivel europeo nos coordinaremos para aportar la respuesta adecuada", anticipó Macron, quien se mostró a favor de ampliar las sanciones contra Venezuela.

En ese sentido, agregó: "Hemos tomados sanciones individuales contra los dirigentes venezolanos, que tienen un impacto limitado. Deseo que vayamos más allá, teniendo en cuenta las decisiones recientes y la deriva autoritaria".

Otras definiciones

Durante el encuentro, Macri aseguró que Argentina trabaja para lograr “una inserción inteligente a un mundo que la recibió con los brazos abiertos”, y convocó a las empresas francesas a invertir en el país.

“Hemos regresado a un mundo que nos recibe con los brazos abiertos. Queremos una inserción inteligente. Nuestras relaciones de intercambio deben transformarse en oportunidades concretas para nuestros dos países”, señaló el mandatario argentino.

Estimó además que la concreción del acuerdo Mercosur-UE significaría una posibilidad para “reducir la pobreza y permitir que mucha gante alcance sus sueños” en Argentina.

“Hay muchas inversiones francesas en el país y los invitamos a que vengan a sumar al desarrollo de Argentina. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur reafirmaría los vínculos entre las dos regiones. La mayoría de los inmigrantes de nuestros países vienen de Europa. Este acuerdo nos permitiría dar un salto en la afinidad cultural”, agregó el jefe de Estado.

Macri también le agradeció a Macrón el apoyo de Francia para que Argentina se sume a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), e invitó al presidente francés a la cumbre del G20 que este año se desarrollará en Argentina.

“El mundo nos exige desafíos para abrirnos y perder los miedos. Debemos competir y sumarnos a esta revolución tecnológica que nos invita a innovar todo el tiempo”, subrayó.