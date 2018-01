El Federal C arranca hoy en el norte

¡Vuelve la acción! El día tan esperado finalmente llegó. En el norte de la provincia tres equipo salteños pondrán en marcha su ilusión con los partidos adelantados que abrirán la primera fecha del Federal C.

Gimnasia y Tiro de Orán, River de Embarcación y Unión Ferroviarios de Pichanal serán los protagonistas de la jornada inaugural, en una tarde que promete emociones.

En Orán, el lobo, flamante campeón de la Liga del Bermejo, recibirá en su estadio al siempre complicado y respetado River, a partir de las 17, por la zona 5. El equipo conducido por Miguel Cejas intentará arrancar en casa con el pie derecho.

“Estoy feliz porque llegaron algunos jugadores de experiencia que son los que guiarán al equipo. Ellos no cobran una moneda, dejaron de ir a otros clubes para vestir la camiseta del lobo”, le dijo el Mono Cejas a El Tribuno, en la previa del debut.

Luego, el técnico de Gimnasia valoró lo que lograron en el torneo pasado de la liga norteña. “Salir campeones y clasificar al Federal fue una alegría tremenda, no solo para mí, sino también para la hinchada, que considero una de las más grandes del norte”, destacó orgulloso.

Un plus extra que tiene el partido entre los de Orán y Embarcación es que ambos equipos se conocen muy bien porque compitieron en la misma liga. “Vamos a jugar con un rival duro con el que ya nos enfrentamos, ellos no ganaron en varias oportunidades pero esto es fútbol y ahora es una nueva etapa”, opinó Cejas con optimismo. El DT anhela poder sacar provecho de local y quedarse con la primera victoria.

En tanto, el tripero, conducido por René Miranda, cuenta con un plantel que tiene experiencia en la competencia, jugadores que en su mayoría ya lucharon por el ascenso. Sin ir más lejos, en el torneo pasado llegó hasta semifinales y fue eliminado por Cachorros.

Por otra parte, en la cancha de Hipólito Yrigoyen, Unión Ferroviarios de Pichanal, será el anfitrión de Fraile Pintado, a partir de las 17, en el duelo que inaugurará la zona 2.

Ricardo Cuéllar, DT del expreso de Pichanal, tiene un complicado fixture por delante, ya que comparte grupo con todos equipos jujeños.

Cuéllar enfrentará a un oponente que busca resurgir porque el torneo pasado perdió la categoría en el Federal B.