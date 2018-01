More: “Ganar un clásico como el que ganamos te cambia la cabeza”

César More se fue consolidando como titular en Juventud Antoniana a fuerza de buenas actuaciones. Y con el dulzor aún en el paladar tras eliminar a Gimnasia y Tiro de la Copa Argentina, el volante tucumano de 28 años se refirió en diálogo con El Tribuno a la importancia deportiva y anímica de dejar al albo afuera en una instancia copera, a la ilusión por toparse con algún club grande de Primera y al desafío mayúsculo y prioritario del santo en el Federal A, una reválida en la que deberá demostrar que puede pelear arriba yendo por el camino más largo, pero en la que tampoco debe descuidar la incómoda tabla de abajo.

“Eliminar a un clásico rival de una copa es especial, te cambia mucho la cabeza. Necesitamos afianzarnos como equipo y este es un paso. Un clásico te levanta. De a poco vamos encontrando el camino y estamos persiguiendo una idea, intentando tener más posesión de pelota, crear juego y ser contundente”, enumeró More, para luego añadir: “Estos partidos te motivan porque te dan la posibilidad de enfrentar a un equipo grande y de mostrarnos, pero nuestro foco principal es el Federal. Pienso muchas veces que por el plantel que tenemos podríamos haber estado peleando el octogonal. Nos faltó poco y en ningún partido fuimos superados ampliamente. Nos complicamos solos y pagamos muy caro los errores. También en los últimos treinta metros erramos en las resoluciones, llegamos pero no la embocamos. Pero eso quedó atrás. No tenemos que cometer aquellos errores. Ahora se está comenzando a notar una mejoría”.

More tampoco le esquivó a mencionar la incómoda tabla de abajo, la de la permanencia.

“Somos conscientes que hay que cuidarse. En Juventud no te podés relajar, las obligaciones son otras. Pero pensamos más en lo que podemos hacer nosotros que en esa tabla. Tenemos que ser más contundentes y estar ordenados atrás, ahora se está haciendo cada vez más difícil que nos conviertan. Enfrentaremos en dos ruedas a rivales que conocemos, esta zona norte es muy peleada y acá nadie regala nada, hay mucho resultado con diferencia de un gol, mucho empate. Así serán los partidos y habrá que estar pendientes de los detalles: las pelotas paradas, las pelotas que no cerrás a tiempo, con pequeños detalles se definirá ante rivales que te conocen bien y son muy cautelosos”, analizó el zurdo.

El tucumano también entiende a la perfección la impaciencia del hincha y el mandato constante de ascenso. “Juventud es grande y el objetivo siempre será pelear arriba. Acá no venís a pensar en no descender, venís mentalizado para jugar finales. Se entiende la impaciencia de la gente cuando no se consiguen los resultados, entendemos a la perfección al hincha, sabemos las presiones que tenemos y a qué nos enfrentamos. Convivimos con eso todos los días y nos preparamos para estar fuertes de la cabeza”, se despachó.

Para More el cambio de técnico le imprimió más aire al equipo. “Muchos venían sin chances y ahora todos arrancamos de cero con las mismas chances de jugar. El ánimo es otro y en este corto tiempo se vio una mejoría grande en el equipo, hay que seguir así”.



Mañana, con hinchas visitantes

La dirigencia de San Jorge de Tucumán finalmente decidió que los hinchas de Juventud Antoniana asistan mañana al estadio Ángel Sáez, para el encuentro de ida de la segunda fase preliminar regional de Copa Argentina. También se corrió el horario, por lo que finalmente el expreso recibirá a Juventud a las 17.30, con el arbitraje del santiagueño Rodrigo Rivero y con parciales del santo.