Se reflotó lo de Arraya y hoy es la única opción para reforzar a Gimnasia

Enero está llegando a su fin y en la Vicente López aún no pueden cerrar con el delantero esperado, ese que tanta falta le hace a Gimnasia y Tiro y a su DT Alfredo Víctor Riggio ante tanta anemia de gol.

Pasaron más de tres semanas desde el inicio de la pretemporada, pasó el mal trago de la Copa Argentina y la eliminación ante Juventud y resta apenas una semana para el debut en el octogonal del Federal A ante Sportivo Belgrano de San Francisco y el “9” aún no asoma. Y la única opción a la que hoy se volcó la dirigencia tras la caída de las alternativas de los juveniles de Talleres de Córdoba es Juan José Arraya, cuya posibilidad se reflotó en las últimas horas. Solo resta terminar de convencer deportiva y económicamente a la “Flecha”, que aún se encuentra entrenando en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, pero que no tendría demasiadas chances en la consideración en el lobo, lo que haría aún más potable su posible llegada a Gimnasia, además de ser del gusto del Tano entre las escasas opciones que se manejaron desde fines de 2017.

“Depende mucho de él. Es entendible, está en una B Nacional y no es fácil bajar a un Federal A, pero confiamos en que hasta el lunes se resuelva positivamente. Estamos en el proceso de convencerlo, después hablaremos de lo económico y esperemos que se adapte a nuestra realidad. Arraya nos gusta y de lo que nos ofrecieron es lo más potable. Tiene 31 años, mucha experiencia y aún está pleno para jugar”, expresó en diálogo con El Tribuno el titular de la subcomisión de fútbol del albo, Juan Carlos Ibire.

En cuanto al tiempo y las negociaciones dilatadas en materia de refuerzos, Ibire manifestó que no le sorprendió para nada. “Conseguir un refuerzo de nivel es muy difícil porque nadie te lo larga a mitad de torneo, no rescinde nadie. Traer por traer, para probar si anda o no, no sirve, para eso prefiero quedarme con lo que tenemos hoy”.

Lo cierto es que hoy todas las “flechas” en Gimnasia conducen a Arraya.