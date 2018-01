Adrián Suar, tras las fuertes declaraciones de Araceli González: ‘Para ella debo ser una mala persona‘

“A veces, la manipulación no es solo eso, sino de un marido que ante la sociedad se muestra como un gran hombre y te manipula psicológicamente, que terminás muy enferma. Y nadie se entera de eso. Por eso, respeto a mi hombre, que me ama y que con su amor a mí me sanó y me curó. Eso lo saben mis hijos, mi familia y la gente más cercana”, aseguró Araceli González en una conmovedora entrevista en la que también reveló que fue manoseada por un hombre cuando tenía cinco años.

Para uscar la respuesta, las cámaras de Intrusos fueron a buscar a Adrián Suar, ex marido de la actriz, y el gerente de programación de El Trece se manifestó tras los dichos de la madre de su hijo. “Puede ser que hable de mí”, respondió cuando le preguntaron si ella se refería a él cuando habló de “maridos manipuladores”.

Y señaló: “Para ella debo ser una mala persona y está en todo su derecho”, continuó el actor que está protagonizando la exitosa obra de teatro “Un rato con él” con Julio Chávez.

Suar prefirió no hacer hincapié en el resto de las declaraciones de la actriz, sino que decidió mirar a las cámaras y mandarle saludos.

“Yo la quiero mucho. Es la madre de mi hijo, que sea feliz. Le deseo lo mejor” y remarcó que “no está cansado. Es la vida”, aseguró.

Por su parte, dijo que estaba al tanto la historia del abuso que contó Araceli González, que había confesado que cuando tenía cinco años un hombre la manoseó. “Algo supe. Es verdad lo que dijo”, asintió.