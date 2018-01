El Gobierno nacional le recortó ingresos a la Asociación Bancaria

El Gobierno nacional oficializó una resolución que le recorta ingresos a la Asociación Bancaria al señalar que "no corresponde continuar reteniendo la cuota de solidaridad a los trabajadores no afiliados" a ese sindicato, que de esta manera dejará de percibir aproximadamente un millón de pesos por mes.

En medio de la tensión creciente con los sindicatos, el Gobierno nacional oficializó una resolución que le recorta ingresos a la Asociación Bancaria al señalar que "no corresponde continuar reteniendo la cuota de solidaridad a los trabajadores no afiliados" a ese sindicato, que de esta manera dejará de percibir aproximadamente un millón de pesos por mes.

Los tres sindicatos conducidos por los triunviros de la CGT, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, también descuentan un porcentaje obligatorio a los empleados no enrolados.

En medio de la pelea entre la Casa Rosada y algunos sindicalistas, la Resolución 2-E/2018 firmada por el secretario de Trabajo, Horacio Pitrau, apuntó contra la "caja" del gremio liderado por Sergio Palazzo.

Hasta la fecha, todos los trabajadores de las entidades financieras no afiliados al gremio tenían un descuento compulsivo del uno por ciento de su sueldo bruto a las arcas de La Bancaria, en concepto de "cuota solidaria".

"La imposición del pago de un aporte o contribución de solidaridad sindical a los trabajadores no afiliados exige para su validez que el aporte tenga un objeto determinado y no vaya a recursos de manera indefinida, que tenga un monto razonable, que no se equipare con el importe que abonan los afiliados en concepto de cuota sindical y que tenga una limitación en el tiempo. La falta de una limitación temporal, constituiría una configuración temporal lesiva que, de una manera ostensible, implicaría una carga destinada a lograr una compulsiva afiliación", señaló el Gobierno en el texto publicado en el Boletín Oficial.

Con esta decisión, que regirá desde febrero, la Casa Rosada beneficiará a unos 45 mil empleados del sector bancario no afiliados al gremio y perjudicará las finanzas del sindicato de Palazzo, cercano al kirchnerismo.

Otros casos

Resta definir si el Ministerio de Trabajo tomará el mismo camino con las otras entidades obreras que también retienen la denominada "cuota solidaria".

Algunos de esos sindicatos son la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra), encabezada por Juan Carlos Schmid; la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos Automáticos y Gomerías de la República Argentina (Foesgra), liderada por Carlos Acuña; y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), comandada por Héctor Daer.

Esos tres referentes sindicales integrantes el triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT).