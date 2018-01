Messi: "Sin Neymar, tenemos más equilibrio"

Lionel Messi afirmó que la salida del brasileño Neymar a París Saint Germain "ayudó" en el sistema de juego de Barcelona, que lidera en la liga de España y está en semifinales de la Copa del Rey y octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

"La marcha de Neymar ha supuesto en un cambio en nuestra manera de jugar. Perdimos mucho potencial ofensivo, pero nos ayudó en el sentido defensivo. Actualmente estamos muy bien armados en el centro del campo. Tenemos más equilibrio y eso nos hace más fuertes en defensa", analizó el rosarino en una nota con la revista inglesa "World Soccer".

Barcelona lleva once goles en contra en la presente temporada en un total de 32 partidos (0,34 por juego), lejos de los números de la pasada, que finalizó con 59 tantos recibidos en un total de 57 cotejos (1,03).

Por otro lado, Messi se refirió a la relación con el astro portugués de Real Madrid, Cristiano Ronaldo, y comentó: "No tenemos ninguna relación, sólo nos vemos en las noches de premios, que es cuando hablamos. Todo está bien, pero nuestras vidas no se cruzan a menudo".

Finalmente, Messi contó cómo es su rol de padre con Thiago y Mateo, mientras espera por el tercer hijo, y reconoció que es lo "más lindo" que le sucedió y que desde que los tuvo ve las cosas "de otra manera".

"Por la mañana los llevo al cole y cuando vuelvo a casa voy a buscar a Thiago. Cuando sale del cole, intentamos pasar tiempo juntos con Antonella y Mateo hasta la cena. Les acostamos y luego, nada, pasando tiempo entre nosotros, como cualquier familia", detalló.

"A Mateo (el pequeño) le extraña que me pidan una foto o un autógrafo. No lo entiende. Thiago ya empieza a entender, más o menos. Va al estadio, pero no lo entiende completamente", concluyó Messi.