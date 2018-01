Con un try de Diego Fortuny, Jaguares venció a Argentina XV

Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby, venció ayer en un partido amistoso al seleccionado de Argentina XV por 31 a 12, que sirvió a ambos para encarar la temporada 2018, con un try del salteño Diego Fortuny, quien ingresó durante el encuentro.

El cotejo se disputó en las instalaciones del Buenos Aires Cricket & Rugby Club, y los dos equipos tuvieron la oportunidad de poner a prueba todo el trabajo que vienen llevando a cabo desde que comenzaron la pretemporada.

El partido se dividió en tres tiempos de 30 minutos cada uno, y Jaguares -que conduce Mario Ledesma-, continuará entrenando la próxima semana, y el martes 6 de febrero partirá hacia Ciudad del Cabo, donde el 17 del mismo mes debutarán, ante Stormers, en el Super Rugby.

Mientras tanto, los entrenados por Felipe Contepomi e Ignacio Fernández Lobbe, viajarán mañana hacia Los Ángeles, donde jugarán contra el seleccionado de Estados Unidos, la primera fecha del America’s Rugby Championship.

Jaguares salió al campo de juego con: Felipe Arregui, Julián Montoya, Juan Pablo Zeiss, Benjamín Macome, Matías Alemanno, Pablo Matera, Marcos Kremer, Leonardo Senatore, Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez, Ramiro Moyano, Bautista Ezcurra, Santiago Álvarez, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli.

Más tarde ingresaron: Santiago García Botta, Nicolás Leiva, el hombre de Universitario Rugby Club Diego Fortuny, Guido Petti, Tomás Lavanini, Javier Ortega Desio, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Martín Landajo, Juan Martín Hernández, Joaquín Diaz Bonilla, Matías Orlando, Santiago González Iglesias y Joaquín Tuculet.

Argentina XV, por su parte, fue conformado por: Francisco Ferronato, Axel Zapata, Benjamín Espinal, Jerónimo Ureta, Ignacio Larragure, Tomás de la Vega, Lautaro Bavaro (cap), Santiago Montagner, Luca Magnasco, Juan Cruz González, Rodrigo Etchart, Juan Capiello, Juan Cruz Mallía, Germán Schulz y Gastón Arias. E ingresaron: Díaz, Baldunciel, Favre, Molina, Galetto, romanini, Bruni, Portillo, Nogueira, Granella, Domínguez, Mensa, Resino, Malanos, Medrano, Gorrisen, Sbrocco, Elías y Videla.

El try del salteño

En el último de los tiempos, a los 20’, llegó el try del hooker de los verdes, que luego fue convertido por Joaquín Díaz Bonilla para ampliar la diferencia parcial, en ese momento a 24-5 sobre Argentina XV, para los Jaguares. Cabe recordar que el salteño está junto al combinado nacional desde el 4 de enero y mañana emprenderá viaje a Estados Unidos.