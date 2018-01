Primavera enciende el verano

La cuenta regresiva terminó y comienza a jugar la adrenalina acompañada de una enorme ilusión: Villa Primavera y Villa San Antonio, los dos representantes capitalinos y más convocantes de la Liga Salteña se enfrentarán hoy en el estadio Martearena, a las 17, por la primera fecha de la zona 6 del Federal C.

El imponente duelo de villas despertó una enorme expectativa en los fanáticos de ambos clubes. Se espera una masiva concurrencia hinchas, sobre todo tendiendo en cuenta la histórica pasión barrial que perduró a través de los años.

La ilusión por cumplir un objetivo, es la misma, pero las historias son muy diferentes.

Villa Primavera, el “benjamín” del torneo, comenzó a escribir su biografía como institución hace muy poco. El año pasado, en su primera participación oficial en la Liga Salteña logró adjudicarse una plaza para participar en el Federal C.

Hugo Rivero, uno de los principales responsables de tamaño logró, trabajó junto con los dirigentes para armar el mejor plantel posible. Contrataron jugadores de experiencia como, por ejemplo, Ángel Pedroso (arquero), Miguel Puntano y Fabricio Reyes, exdelanteros de Central Norte, y Gustavo Barrionuevo, entre otros.

Primavera afronta el torneo federal, además, con la base del plantel que jugó en el torneo Anual de la liga.

Muy diferente es el contexto de San Antonio, porque tanto dirigentes como cuerpo técnico piensan solo en lograr el ascenso.

La villa viene trabajando desde hace tiempo para subir de categoría, pero por diferentes circunstancias no lo puede lograr.

En el torneo pasado quedó eliminado en cuartos de final por Cachorros, lo que fue un golpe inesperado.

Esta vez, los directivos de San Antonio decidieron redoblar la puesta, darle continuidad a Martín Martos como entrenador, sacar la billetera y revolucionar el mercado de pases, en cuanto a la categoría se refiere.

En San Antonio hicieron una inversión importante, contrataron jugadores con un recorrido amplio en la divisional como, por ejemplo, el arquero Mauricio Pegini, el volante Leonardo Silveira o los delanteros Pablo Di Pauli y Tomás Vicedo.

Esto significa que la apuesta es grande.

Por otra parte, la venta de entrada anticipada, solo para hinchas del gallito, comenzará hoy a partir de las 12, en calle Francisco Ortiz 1089 (Vª Primavera) y desde de las 15 en las boleterías del estadio. Los precios son popular $120; platea $150; da mas y jubilados $60.



Las formaciones:



V° PRIMAVERA S. ANTONIO

A. Pedroso M. Pegini

L. Soria F. Girón

J. P. Mamaní L. Velázquez

F. González N. Esquiú

M. Chocobar F. Rojas

F. Sánchez F. Aguirre

J. Pichotti M. Campos

R. Escalante E. Cáceres

G. Barrionuevo L. Silveira

F. Reyes P. De Pauli

M. Puntano M. Vicedo

DT: H. Rivero DT: M. Martos

Estadio: Martearena

Árbitro: Javier Bustelo

Asistentes: L. Busto y R. Chávez

Hora de inicio: 17