La vida de Sinforoso, el perro que se vino al centro

-¿Quien lo bautizó Sinforoso?

- No sé. Un día un sargento de la Policía me encaró ahí, donde era la Caja de Jubilaciones, y me espetó: “De ahora en más sos “Sinforoso”. Y bueno, de a poco me fui acostumbrando al nuevo nombre. A mí de chiquito me decían “Negro”, pero desde que me fui del barrio y me eché para el centro, todo cambió.

- Entonces, ¿usted no es uno de esos perros que vienen con los peregrinos del Milagro?

-No hay ser señor. Yo soy de Villa Las Rosas, de aquicito nomás...

- Y, ¿cómo es que siendo perro de casa y todo, abandonó el hogar y se vino al centro?

- ¡Y cómo no, pues! Mire, me costó mucho abandonar Villa Las Rosas pero lo tenía que hacer. Nunca me emperré por operías, pero tenía que irme. Me adoptaron de chiquito y por varios años fui encargado de la seguridad de mi casa. Vivía suelto, me vacunaban todos los años y hasta tenía cucha propia abajo del lavadero, con colcha y todo. Por educación, nunca entré a la casa, y a la tardecita religiosamente esperaba sentado mi ración de comida. De los chicos de la casa solo recibía caricias; jugábamos juntos hasta con el patrón. Pero todo eso un día terminó.

-¿Qué pasó?

- El problema fue cuando la familia pasó de la moto al auto. Ahí soné y se me hizo la noche. Con el auto vinieron las ansias de aparentar no sé qué, y para eso, no tuvieron mejor idea que comprar un caschi, esos que le dicen “canichetoy”. A él le compraron cuna, ropita de bebé y hasta colchas según la estación. Mientras tanto a mí me mandaron al fondo, me encadenaron a un árbol, sin libertad para nada. Ni siquiera para visitar cada tanto mi árbol preferido o mi excusado. Nada tenía alrededor de mi casucha de cartón, para hacer mis necesidades de aguas mayores y menores. Nunca más pude salir a corretear por la verja, a ladrar a otros perros o a alertar por los amigos de lo ajeno. En el fondo, de a poco me empezó a faltar la comida y el agua. No más vacunas y hasta me volví guitarrero por culpa de las pulgas que pican a cualquier hora y hasta en los lugares más recónditos de mi ser canino.

Y mientras en el fondo de la casa yo comenzaba a sufrir las inclemencias del tiempo, la intemperie y el hambre, adentro de mi casa, el “perro de alambre” se movía como Pancho por su casa. Todo el día alzado, de brazo en brazo, y hasta durmiendo en cualquier cama, como si fuese un cristiano más. Pero más aún, lo llevaban a pasear en auto y a la peluquería cada quince días. Ahí le hacían las uñas, el pompón de la cola, las orejas y hasta lo masajeaban. Tiene veterinario de cabecera y yo creo que hasta SPUP.

-¿SPUP? ¿Qué es eso?

- Servicio Sacerdotal de Urgencia Perruna, señor.

El escape de Sinforoso

¿Y cómo escapó si estaba encadenado?

- Tomé la decisión de rajarme cuando vi que al perro del vecino, un criollo grandote, un día lo subieron al auto y nunca más se lo volvió a ver. Después supe que había sido abandonado en un camino cercano a la ciudad. Ese vecino también se había comprado un “caschi de alambre” para aparentar no sé qué estatus.

-Y bueno, ¿cómo se fue?

- Un día vi a mi amo y al vecino conversando animadamente en la verja de la casa. Vi justo cuando me señalaban con dedo y hocico. Deduje entonces que estaban tramando abandonarme en algún camino. Y así nomás fue. Ese sábado vinieron los dos hombres hasta mi casucha. Uno de ellos tenía una piola y el otro, mi amo, intentaba engañarme con caricias que hacía mucho no me hacía. Cuando él me quitó el collar de ahorque y me quiso poner la piola, ahí no más le tiré un tarascón. El hombre reculó y, en medio de la sorpresa, pegué un pique, salté la verja y disparé como nunca lo había hecho antes. A la distancia miré para atrás y vi a los hombres parados en medio de la calle mirando cómo yo me alejaba. Ni me llamaron siquiera.... Me dolió, pero nunca más los vi.

La vida en el centro

- Y ¿cómo lo trata el centro?

- Esa misma tarde del raje llegué al centro. Al principio no fui bien recibido por los otros perros. Tuve que pelear hasta que primero fui aceptado y después adoptado por los policías de la plaza. Ahora aquí como, duermo y descanso después de las rondas que hago con los “azulinos”... Me tratan bien y siento que me quieren. Si hace frío, nos emponchan y los turistas nos sacan fotos. Lo único malo que me pasó fue cuando un día muy confiado me dormí en la siesta. Cuando desperté estaba rodeado por gente de blanco. Arriba había un farol grande y yo estaba patas para arriba como cuando duermo para el verano. ¿Que había pasado? Que sin consulta alguna, dos doctores me habían “desbolillao” en un santiamén. “Esto es -me dijeron en son de reto- para que no andés peliando por ahí y haciendo “misachicos” con las perras...”.

Entre cohetes y ojerizas

-¿Es cierto que los cohetes les hace doler los oídos?

- Eso es un invento de ustedes los humanos. Los cohetes nos sorprenden como a ustedes también. A unos los enardece el ruido, pero nada de dolor, che. Si así fuese, los de la Brigada Canina no se habrían acostumbrados a escuchar tiros, balazos y hasta salva de cañones en sus mismas orejas... Ustedes inventan cada cosa...

Yo sugiero que se ocupen de los encadenados en los fondos de las casas, de los abandonados, de los hambrientos y de los enfermos... Eso sería tener perralidad...

-¿Es cierto que alguno de sus congéneres les tienen ojeriza a ciertas personas?

- Cierto es. Sé de un gordo que por las mañanas salía a caminar a la plaza 9 de Julio y siempre tenía un agarrón con el “Chaqueño”, un canelo pendenciero que vino de Anta para un Milagro. Ya está viejo el anteño, pero ignoro porqué odiaba al hombre que según dicen, vende unos fiambres muy ricos... Será que de penca nunca le tiró ni un cuerito....

También estaba Michi, un peludo grandote que murió de solo estar. Este la tenía con un flaco psiquiatra que todo los días pasaba por el Cabildo. “Michi” lo tenía medido y aunque siempre lo atacaba, nunca llegó a morderlo. Para mí que el “Michi” fue víctima de una ojiada de ese psiquiatra flaco y paragüero.

- Entonces hay varios perros malos por aquí...

- Y sí, hay varios locos que al parecer los doctores los curan con el “desbolillao” liso y llano. Después que les dan una buena dormida, todos los iracundos quedan mansos y sobones. como dice el tango: “El taita pide leche...”. Y de ahí, que ni la perra más pintada nos atraiga. Una lástima...

Nada de caschis ni pilas

-¿Por qué entre ustedes no hay caschis ni pilas?

-Aquí los petisos no aguantan. En el primer zamarrón salen cuspiendo, a los gritos... La vida callejera no es para ellos; ni los canas los quieren para compañía. No son malos, pero vivir en la calle o en la plaza no es para ellos. Nomás son para los zaguanes.

Y tampoco esta vida es para los pilas, los “elefantes chiquitos” como les decía el “Cuchi” Leguizamón. No soportan el invierno, son tristes; nadie los acaricia, y los chicos y las mujeres se estremecen antes de tocarlos. Antes eran bien respetados. Las familias más pudientes de aquí solían tener una jauría de pilas para pasar el invierno, como decía el Alsogaray del cinturón.

Es que son verdaderos calefactores con patas, pero vea, así como a nosotros nos desbancaron los caschis de alambre, a los pilas los echó la electricidad, el gas y la calefacción. Ahora están refugiados en las afueras, donde siguen noblemente prestando sus valiosos servicios de calderos. En fin, de algo hay que vivir aunque uno haga vida de perro.

¿Que no?